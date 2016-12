Wisconsin precisa de imigrantes para alavancar crescimento

Desde 2010, Wisconsin vem perdendo 10 mil pessoas ao ano, pois os residentes se mudam para outros estados e o governo falha em atrair novos moradores

Quando o Congresso e a administração Trump começarem a trabalhar na reforma migratória, a delegação de Wisconsin deve deixar clara a posição do estado: Wisconsin precisa de mais imigração legal; não menos. A palavra chave é “legal”.

A campanha eleitoral de Donald Trump baseou-se nos milhões de imigrantes indocumentados que vivem nos EUA e se era favorável que eles permaneçam no país. Trata-se de um problema complicado, pois deportações em massa não são realísticas ou humanitárias. Entretanto, o presidente eleito sugeriu que ele talvez dificulte ainda mais a imigração legal aos EUA, demonstrando preocupação de que os imigrantes “roubam” as vagas de trabalho dos americanos.

A experiência de Wisconsin contradiz algumas das suposições de Trump. Na realidade, restringir a imigração ao tornar mais difícil que estrangeiros obtenham vistos para trabalhar no país poderia prejudicar a economia de forma que prejudique o crescimento. Um dos obstáculos maiores no crescimento econômico é o estoque limitado de trabalhadores qualificados. Desde 2010, Wisconsin vem perdendo 10 mil pessoas ao ano, pois os residentes se mudam para outros estados e o governo falha em atrair novos moradores. Além disso, soma-se o baixo índice de natalidade e os empresários em Wisconsin não conseguem contratar os funcionários que necessitam.

Aproximadamente, 70% das companhias em Wisconsin que participaram da pesquisa realizada pela Wisconsin Manufactures & Commerce responderam ter enfrentado dificuldades em conseguir trabalhadores em 2016. A Associação Comercial da Região Metropolitana de Milwaukee prevê que na próxima década, 100 mil vagas de emprego na área permanecerão vagas porque não há trabalhadores para preenchê-las. Vagas de emprego em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (conhecidas como posições STEM) são particularmente difíceis de serem preenchidas.

“Entre todas as regras malucas em nosso governo, a pior é aquela em que recebemos as pessoas mais inteligentes do mundo, nós as trazemos para a América, nós damos à elas títulos de Ph.D nas áreas de ciência e tecnologia e as chutamos para fora para que elas fundem grandes companhias fora da América”, disse Eric Schmidt, ex-CEO do Google.