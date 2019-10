Xerife chama indocumentados de “bêbados” antes de filho ser preso alcoolizado

Bill Waybourn fez os comentários polêmicos durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, em Washington-DC

O filho de um xerife no Texas foi preso por estar intoxicado em público, um dia depois que o pai dele considerou alguns imigrantes indocumentados como “bêbados”, durante um evento na Casa Branca, em Washington-DC. Sergei Waybourn, de 24 anos, filho do xerife do Condado de Tarrant, Bill Waybourn, foi detido na sexta-feira (11), nas proximidades do AT&T Stadium, sob a acusação de estar intoxicado em público, assim como “expor-se indecentemente”. A notícia foi destaque no jornal Dallas Morning News.

A prisão ocorreu depois que o Xerife discursou numa coletiva de imprensa, na quinta-feira (10), com o diretor do Departamento de Imigração (ICE), Matthew Albence. Waybourn citou o perigo de liberar imigrantes acusados de dirigirem intoxicados (DUI) e outros crimes, citando um índice alto de pessoas que cometem novamente o crime entre os detentos sob a reponsabilidade dele.

“Se nós os liberarmos ou eles forem liberados, eles retornarão às suas vizinhanças e à minha vizinhança”, disse o Xerife. “Esses bêbados atropelarão os filhos de vocês e eles atropelarão os meus filhos”.

Os comentários foram feitos em resposta à decisão de um juiz federal na Califórnia que impediu a prática do ICE de emitir ordens de detenção para os detentos suspeitos de estarem clandestinamente nos EUA continuem presos até a chegada dos agentes do ICE. O Juiz André Birotte Jr. impediu o ICE de deter qualquer pessoa tendo como base somente buscas feitas em arquivos eletrônicos, os quais ele considerou não confiável. A

ACLU alegou que mais de 2 milhões de cidadãos dos EUA foram presos ilegalmente desde 2008 em decorrência dessas buscas falhas.

Waybourn e Albence alegaram que tal determinação judicial coloca a população em geral em perigo. O Xerife foi criticado pelos comentários, inclusive pelo Deputado Federal Marc Veasey, cujo distrito inclui o Condado de Tarrant.

“Essas ações são simplesmente inaceitáveis, ainda mais praticadas por alguém cuja tarefa é proteger e servir as nossas comunidades”, disse Marc.

Domingo Garcia, presidente nacional da League of United Latin American Citizens (LULAC), disse que Waybourn deveria “abandonar o cargo e desculpar-se imediatamente pelos comentários preconceituosos”.

O Xerife insistiu que os comentários feitos por ele foram avaliados fora do contexto. “O Xerife Waybourn não estava se referindo a todos os imigrantes legais ou ilegais quando teceu os comentários sobre violadores contumazes de DWI/DUI”, informou o escritório dele. “Ele estava se referindo às acusações de DWI e DUI de um violador contumaz sob o com texto da imigração ilegal”.

Perguntado sobre a prisão do filho, o Xerife respondeu que ele e a família dele estão “profundamente tristes pelas escolhas de Sergei”.

“Há muitos anos, ele se afastou da nossa família. Nós, com outros membros da família, temos nos esforçado ao longo dos anos para ajuda-lo, sem sucesso. É geralmente triste quando as drogas tomam as rédeas da vida de uma pessoa. As escolhas e ações dele resultaram nisso”, respondeu o Xerife.

Sergei foi preso em 2017 por invasão criminosa de propriedade, publicou o Dallas Morning.