Xerife é processado por não liberar indocumentado após fiança

Os familiares de Niceforo Macedo Hernandez pagaram US$ 500, mas ele não foi solto

Na sexta-feira (8), o xerife do Condado de McHenry foi processado judicialmente por se recusar a liberar um detento, que o advogado dele diz, deveria ser posto em liberdade após pagar fiança segundo uma nova lei estadual. Os advogados que estão representando Niceforo Macedo Hernandez alegam que as autoridades do Condado de McHenry, Illinois, não estão acatando o “Trust Act”, o qual o Governador Bruce Rauner assinou semana passa. A nova lei migratória estadual determina que sem uma ordem judicial as autoridades estaduais e municipais não podem deter uma pessoa somente tendo base o status migratório.

A ação judicial é a tentativa mais recente na liberação de Hernandez, um indocumentado mexicano que foi preso em agosto em consequência de uma acusação de agressão familiar. Quando a família dele tentou pagar a fiança de US$ 500 há uma semana, as autoridades do condado primeiramente negaram, citando um pedido de detenção por parte da imigração, mas ao invés de liberá-lo para a família, ele foi transferido para Centro de Detenções do Departamento de Imigração (ICE), que já iniciou o processo de deportação.

Hernandez, de 46 anos, foi preso em 9 de agosto sob a acusação de segurar o braço de um parente, arranhando-a, conforme os advogados envolvidos no caso. Ele mora há 22 anos no Condado de McHenry, trabalhava na jardinagem e possui 3 filhos, segundo a ação judicial. A esposa dele é cidadã norte-americana e todos os filhos nasceram nos EUA.

Pelo menos outros 2 imigrantes detidos no Condado de McHenry também tiveram a liberação negada pelo mesmo motivo desde que o Trust Act entrou em vigor. A Polícia Estadual de Illinois e os condados de Cook, DuPage, Kane e Lake disseram que estão acatando a lei e liberando os detidos que pagarem fiança, mesmo aqueles com ordem de prisão pelo ICE. Já o xerife do Condado de McHenry, Bill Prim, divulgou um comunicado na sexta-feira (1) no qual alega que buscava mais tempo para interpretar a lei e que, portanto, gostaria de mover “vagarosamente e com cautela, pois a segurança pública é a nossa preocupação principal”.

“O réu em questão é acusado de um crime de violência, o que nos faz ainda mais relutantes em tomar decisões rápidas”, disse o escritório do xerife no comunicado. “O réu, através do advogado dele, concordou em nos conceder mais tempo para investigar o caso continuam a audiência na Corte até semana que vem”.

Entretanto, os advogados de Hernandez alegam que o juiz desrespeitou o acordo de boa fé, o qual discutido em frente a um juiz numa audiência de emergência, ao permitir que o réu fosse transferido para a custódia do ICE antes da continuação da audiência. O escritório de Prim evitou explicar que interpretação as autoridades fazem do Trust Act, incluindo como foi a aceito o pagamento de fiança de Hernandez mesmo não o liberando para a família.

. Entenda o caso:

Na sexta-feira (1), a adolescente Melissa Macedo, de 17 anos, passou várias horas na Penitenciária de Woodstock (Ill.) tentando tirar o pai da prisão. Na segunda-feira anterior (28), o Governador Bruce Rauner havia assinado o “Trust Act”. A lei proíbe que as polícias estadual e municipal revistem, prendam ou detenham uma pessoa simplesmente por causa do status migratório. Entretanto, o escritório do xerife do Condado McHenry, Bill Prim, recusou que inúmeras pessoas com status migratório indefinido pagassem a fiança e fossem liberadas, também na sexta-feira (1).

“O que a penitenciária está fazendo é inconstitucional, ilegal e o Xerife do Condado de McHenry deveria se envergonhar”, disse o advogado de defesa, George Kililis.

Melissa esperou 8 horas para pagar a fiança de US$ 500 para o pai, Niceforo Macedo Hernandez, de 46 anos, morador em Crystal Lake (Ill.), embora um carcereiro a tivesse informado que ele não seria liberado. Segundo Kililis, seu cliente havia sido comunicado que seria transferido para a custódia de agentes do Departamento de Imigração (ICE) até terça-feira (5).

Hernandez foi preso em 9 de agosto em decorrência de um caso envolvendo agressão doméstica e desde então está detido por essa acusação e a pedido do ICE, segundo os arquivos da penitenciária. Enquanto as autoridades no Condado de McHenry “buscam” mais informações, no vizinho Condado Lake os detentos estão sendo liberados após pagarem a fiança.