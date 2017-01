Xerife oferece presos para construção de muro na fronteira

Thomas M. Hodgson, do Condado de Bristol (MA), ofereceu ajuda a Trump na construção do muro na divisa com o México

Um xerife em Massachusetts está oferecendo um acordo aos seus presidiários: Faça serviço comunitário voluntariando-se para construir o muro prometido pelo Presidente Donald Trump ao longo da fronteira com o México. O xerife do Condado de Bristol, Thomas M. Hodgson, detalhou a oferta quando fazia o juramento ao assumir o posto pela 4ª vez, na quarta-feira (4). Ele espera que Trump leve em consideração a sua oferta, a qual ele alega gerará dividendos ao país e favorecerá os detentos.

“Eu não consigo pensar em outro projeto que tenha tanto impacto positivo em nossos presos e o país que a construção desse muro”, disse ele durante o discurso de posse. “Além de aprender e aperfeiçoar as técnicas de construção, o simbolismo desses prisioneiros construindo o muro para impedir a criminalidade em comunidades de todo o país, a manutenção de vagas e oportunidades de trabalho para eles e outros americanos após o cumprimento da pena, podem ser bastante poderosos”.

O comentário de Hodgson contrastou com os de inúmeras autoridades espalhadas pelos EUA que caminham em direção oposta, ou seja, prometendo impedir as promessas migratórias de Trump. Vários prefeitos e vereadores municipais adiantaram que lutarãio a favor do status de cidades santuários ao se recusarem colaborarem com agentes de imigração, mesmo que isso signifique perder verbas federais que ajudam os municípios a manter as penitenciárias e a força policial.

O Conselho Municipal em Boulder (CO), que se recusou a colaborar com as autoridades migratórias, votou na terça-feira (3) declarar-se oficialmente cidade santuário. Os municípios de East Montpelier (VT) e Iowa City (Iowa) iniciaram os debates se deveriam tornar santuários.

Durante o ano fiscal de 2016, quase 280 cidades foram qualificadas como santuário ao recusarem os pedidos de detenção feitos pelos agentes do Departamento de Imigração (ICE). Entretanto, a oferta feita por Hodgson é uma indicação de que outras cidades também estão dispostas a colaborar com a nova administração.

Um programa que tende chamar a atenção de Trump é o polêmico 287(g), que concede à polícia local poderes migratórios. O Presidente Obama suspendeu o programa, cancelando forças tarefas que treinavam policiais locais a agir como agentes de imigração. Na ocasião, a administração alegou que tal programa era ineficaz e permitia o preconceito racial. Ao invés disso, a administração restringiu o 287(g) a batidas nas penitenciárias em busca de imigrantes que cometeram crimes graves. O Xerife Hodgson disse que o programa é uma ferramenta valiosa para as agências de segurança que querem cooperar.