Yan Gomes é o 2º brasileiro campeão da liga MLB dos EUA

O paulista imigrou para os EUA aos 12 anos e defende o time Washington Nationals, que ganhou título inédito na World Series, na quinta-feira (31)

Na quinta-feira (31), Yan Gomes, de 32 anos, natural de Mogi das Cruzes (SP), tornou-se o 2º brasileiro campeão na história da Major League Baseball (MLB) nos EUA. Ele joga na posição de “Catcher” (pegador) no time Washington Nationals. Anteriormente, jogou em diversas posições no Toronto Blue Jays até sua transferência para os Indians; seguida da troca para os Nationals. Além de ser o primeiro brasileiro na Major League Baseball, ele foi também o primeiro brasileiro a participar do Jogo das Estrelas da MLB.

Yan estudou na Miami Southridge High School, em Miami (FL), onde jogou pelo time de beisebol da escola. Ele matriculou-se na Universidade do Tennessee, onde jogou beisebol para os Tennessee Volunteers na Conferência Sudeste da National Collegiate Athletic Association (NCAA) Divisão I. No Tennessee, ele iniciou jogando em diversas posições em campo, exceto como “Shortstop”. Após sua 1ª temporada no Tennessee, Gomes foi nomeado NCAA Division I Freshman All-American, uma grande honra.

O brasileiro foi escolhido no Draft pelo Boston Red Sox na rodada 39 da Major League Baseball (MLB) Draft de 2008, mas não assinou contrato. Após jogar duas temporadas com os Volunteers, Gomes foi transferido para a Barry University, onde continuou sua carreira universitária no Barry Buccaneers na Conferência Sunshine State. Ele estabeleceu registros escolares com 92 corridas impulsionadas em (RBI ) e 172 bases totais. Ele foi nomeado para a equipe regional All-Sul e também foi homenageado como o jogador All-Sul do ano e All-American. Depois de sua temporada de juniores, o Toronto Blue Jays escolheu Yan na 10º rodada do Draft de 2009 da MLB, no qual assinou contrato.

Gomes e os Indians assinaram o contrato de 6 anos por US$ 23 milhões em 31 de março de 2014. Ele ajudou a Seleção Brasileira de Beisebol a se qualificar pela primeira vez ao World Baseball Classic. Yan foi o único jogador da MLB na equipe do Brasil nas eliminatórias, apesar das outras equipes do grupo ostentarem vários grandes jogadores das grandes ligas. Ele optou por não participar do Mundial 2013 para se concentrar em conquistar um lugar na lista de titulares do Cleveland Indians. Atualmente, ele se destaca como um dos ídolos, com grandes rebatidas e arremessos para 2ª base.