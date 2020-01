YouTuber brasileiro diz que não se casou por interesse em legalização

A disputa entre Sathler e Bonfim chamou a atenção de internautas nas redes sociais e foi publicada pelos jornais nas comunidades

Semana passada, vários jornais comunitários, liderados pelo Brazilian Times, publicaram a briga envolvendo o YouTuber Jones Sathler e agente da King Special Police na Carolina do Norte, Marcos Bonfim. A disputa tem gerado polêmica nas redes sociais, onde eles trocam ofensas, incluindo um vídeo postado por Marcos no qual Sathler diz que “casou para se legalizar”. O policial adiantou que entregaria o vídeo ao Departamento de Imigração (ICE); denunciando o conterrâneo. Em contrapartida, Sathler afirma que Bonfim mente ao se identificar como policial.

Após a divulgação da briga, Sathler usou as redes sociais para rebater a acusação de que casou-se por interesse. Ainda no vídeo, ele cita que é casado e tem dois filhos, embora o restante do conteúdo, que possui cerca de 15 minutos, usou para atacar e fazer ameaças. Jones chamou o jornal Brazilian Times de “jornalzinho”, mas o que não ficou compreendido é porque um jornalzinho o abalou tanto, publicou o BT.

Segue abaixo a matéria publicada pelo Brazilian Times:

“Ele disse que enquanto os ataques à sua pessoa estavam apenas na internet, não se importava muito, mas como os “jornalzinhos” divulgaram a informação, não iria deixar barato. Além disso, Sathler fez ameaças a Marcos Bonfim, dizendo que se eles estivessem no Brasil, iria acabar com ele de “pau” e que só não faz isso porque está nos Estados Unidos, onde as leis são mais rigorosas. Ele destaca que os EUA o doutrinou a andar na linha, mas não hesitou em afirmar que agrediria Bonfim se estivesse no Brasil.

O produtor de vídeos também desafiou o empresário Walter Medeiros, do jornal Negócio Fechado, chegando a falar “que ele não é homem” para falar frente a frente. O empresário disse: “Eu apenas noticiei o que está acontecendo e assim como o Brazilian Times, não o atacamos e nem o denunciamos. Reproduzimos o que ambos falaram na internet deixando a comunidade ciente, pois eles são pessoas públicas”, disse. “Se quer evitar que a mídia acompanhe o que acontece com você, fique em casa, não se exponha”, continuou.

Sathler também fala que os jornais afirmaram que ele é um criminoso federal. O jornal não afirmou em momento algum que ele é um criminoso. O que aconteceu foi a reprodução de uma briga que está envolvendo milhares de pessoas, pois existem dois lados nesta história e o leitor tem o direito de saber para tomar sua decisão.

Além disso, Sathler afirmou que o jornal Braziian Times entrou em contato com ele para se retratar e dizer que tudo é uma mentira. Mas não foi isso que aconteceu. O jornal apenas abriu espaço para que ele dê o seu lado da história e se defenda das acusações de Bonfim, uma vez que foi feita uma acusação diante das autoridades.

Ao invés de usar o espaço para explicar o seu lado da história, Sathler preferiu produzir um vídeo onde ofendeu a todos, inclusive chamando outros produtores de vídeo como Karol Eller, Luis Miranda e Malandragem USA de vagabundos. Também desafiou os internautas que são contra sua posição ou o atacam nas redes sociais. “Quero ver se vocês são homens de falar isso na minha frente”, disse.

A redação do Brazilian Times entrou em contato com Sathler via WhatsApp e ele disse que daria uma entrevista para o jornal contando o seu lado da história mediante algumas condições, entre elas uma live na página do Facebook. Isso será analisado pela direção e posteriormente decidido. O jornal continua aberto para que ele conte o seu lado da história, a princípio, sem condições, pois o BT não errou ao reproduzir uma briga entre pessoas públicas nas redes sociais.

. Entenda o caso:

Tudo começou após Sathler afirmar que Marcos Bonfim não é um policial. Diante disso, um desafio foi lançado para que ambos se encontrem no dia 15 de janeiro no Departamento de Polícia de Charlotte, na Carolina do Norte, e depois irem ao FBI para que seja provado que ele não pode afirmar que é policial.

Bonfim atua como “Special Police”, uma polícia especial que geralmente descreve-se como uma força ou unidade policial dentro de uma unidade policial. Ele tem poderes para agir como policial dentro de um estabelecimento que o contrata. Apesar dele não ter poder para prender ou agir fora do local contratado, pode ser sim chamado de policial.