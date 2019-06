Youtuber de MA acusa deputado Luís Miranda de ter lesado investidores na Flórida

Lauri Matos Filho foi até à sede do Congresso para “conversar” pessoalmente com o deputado Luís Miranda (DEM-DF)

Na semana passada, o Youtuber “Santista USA”, cujo verdadeiro nome é Lauri Matos Filho, morador em Massachusetts, informou que chegou à Brasília-DF para conversar pessoalmente com o deputado federal Luís Miranda (DEM-DF). Matos Filho possui um canal no YouTube através do qual acusa que Miranda lesou vários investidores nos EUA, antes de ser eleito e mudar-se para o Brasil.

Miranda, que é natural de Brasília (DF), elegeu-se em 2018 e ficou famoso pelos vídeos dele motivacionais e como empreender nos EUA. Nas redes sociais ele exibia escritório luxuoso, imóveis, carros e maços de dinheiro. Entretanto, os youtubers que o acusam de dar calote em clientes denunciam outra versão. Em seus vídeos, eles mostram documentos apresentados em audiências no tribunal que lida com ações judiciais civis em Miami (FL) acusando o deputado de não cumprir os acordos feitos com investidores e até despejo por falta do pagamento de aluguel.

As atividades de Miranda nos EUA consistiam da obtenção de pequenos empréstimos, feitos por investidores, que eram utilizados na compra de veículos e imóveis usados para, posteriormente, vende-los novamente e com lucro.

“Teve gente que ficou com vergonha, porque deu dinheiro para ele investir, foi enrolado e tomou calote. A resposta é sempre ameaça e intimidação. Mas não ligo”, disse Matos Filho à reportagem do Globo, citando o vídeo em que Miranda mostra um taco de baseball e comenta que o utiliza “para dar porrada em vagabundo”.

O Youtuber relatou que vive nos EUA há 19 anos, trabalha como gerente numa loja e lançou o canal online há 2 anos, através do qual ele compartilha com seus seguidores a experiência de viver no país. Entretanto, após receber denúncias de investidores supostamente lesados por Miranda, ele passou a postar os casos.

Com relação às denúncias feitas pelos investidores, Miranda alega que a culpa é a “grande inveja contra nossos negócios e vários ataques na internet”, uma referência aos youtubers. Com relação aos processos judiciais nos EUA, ele disse que o que existe são processos por rompimento de sociedade. Com relação à dívida de R$ 65 mil com a União, ele respondeu que já foi paga e falta somente ter dado baixa.

Postando no vídeo documentos apresentados nos tribunais e de acesso público, Lauri denuncia que Luís Cláudio teria recebido uma ordem de despejo do escritório que ele mantinha em Coral Gables (FL) por acumular quase US$ 9 mil em aluguéis atrasados. Ainda conforme outros documentos, o atual deputado federal é acusado de ter lesado investidores em US$ 190 mil, devolvendo inicialmente US$ 30 mil em carros usados e, posteriormente, mais US$ 10 mil em outro veículo usado. A princípio, os investidores teriam sido encorajados a comprar veículos usados em leilões, reforma-los e revende-los. No final, eles receberiam todo o dinheiro investido de volta e 3% de lucro. Entretanto, segundo os documentos, esses investidores não receberam nada.

Posteriormente, esses mesmos investidores teriam injetado mais dinheiro para a compra de máquinas fotográficas e aparelhos de televisão usados, os quais seriam revendidos no website: Amazon.com. Mais uma vez, as transações não teriam sido realizadas, ainda conforme os documentos apresentados no tribunal.

