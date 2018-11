YouTuber denuncia ex-imigrante que se elegeu deputado federal no Brasil

O internauta Lauri postou um vídeo no qual incrimina Luis Cláudio F. Miranda, que morava na Flórida e voltou ao Brasil para cumprir o cargo

Na segunda-feira (5), o internauta Lauri, postou em seu canal no YouTube SantistaUSA, um vídeo no qual denúncia o ex-imigrante Luís Cláudio F. Miranda de ter lesado vários investidores na Flórida, antes de regressar ao Brasil. Nas últimas eleições, ele foi eleito deputado federal no Distrito Federal.

Ex-morador na Flórida, Luís Miranda concorreu à uma vaga em Brasília (DF) através do Partido Democrata (DEM). A plataforma dele incluiu ideias já postas em prática nos Estados Unidos e que poderiam ser aproveitadas pela Câmara Federal no Brasil.

Postando no vídeo documentos apresentados nos tribunais e de acesso público, Lauri denuncia que Luís Cláudio teria recebido uma ordem de despejo do escritório que ele mantinha em Coral Gables (FL) por acumular quase US$ 9 mil em aluguéis atrasados. Ainda conforme outros documentos, o atual deputado federal é acusado de ter lesado investidores em US$ 190 mil, devolvendo inicialmente US$ 30 mil em carros usados e, posteriormente, mais US$ 10 mil em outro veículo usado. A princípio, os investidores teriam sido encorajados a comprar veículos usados em leilões, reforma-los e revende-los. No final, eles receberiam todo o dinheiro investido de volta e 3% de lucro. Entretanto, segundo os documentos esses investidores não receberam nada. Posteriormente, esses mesmos investidores teriam injetado mais dinheiro para a compra de máquinas fotográficas e aparelhos de televisão usados, os quais seriam revendidos no website: Amazon.com. Mais uma vez, as transações não teriam sido realizadas, segundo os documentos.

Ainda no vídeo, Lauri alerta aos internautas sobre o “tipo de deputado federal que os brasileiros elegeram” e encorajou o compartilhamento do vídeo; que pode ser assistido através do link: https://www.youtube.com/watch?v=c4FP4C8RPeI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0hE9U29bqppPt0VRbm2Xt6mhtYezLtwvpHFLiz6tcztpE7YW00aZKk2CM. Vários internautas reagiram ao vídeo e fizeram comentários. No final do vídeo, o YouTuber postou um vídeo no qual Luís Cláudio o teria ameaçado, exibido vários bastões com peças de metal e inúmeras notas de 100 dólares, além de proferir continuamente palavrões.

“Oi Lauri, esse cara calou muita gente (vários YouTubers) para que as notícias a respeito das pilantragens dele não se espalhassem por toda parte. Tiro chapéu pra você que foi até o final e não se intimidou com as ameaças feitas por ele….Como você mesmo mencionou, muita gente acreditou que ele iria realmente “doar” o salário de deputado federal mas com certeza isso não vai acontecer, outra razão do porque que ele tenha sido eleito foi que ele dizia q estava usando o “próprio” dinheiro e que não aceitaria nenhum dinheiro do partido para não se corromper como outros candidatos, e na verdade isso o ajudou a ser eleito (A verdade que ele realmente estava usando dinheiro de pessoas que investiram na companhia dele nos Estados Unidos para se eleger) dinheiro dos outros não dói gastar… tenho pena das pessoas que investiram todas suas economias nesse cara, continue fazendo seus vídeos para que outras pessoas não caiam na mesma cilada… Grande abraço!!” Postou Marcos Silva.

“Pra um cara que se diz “homem de Deus” e tudo o mais, até que ele gosta de palavrão”, postou Thiago Luiz.

“Um lixo como Luiz Miranda só envergonha e desmoraliza o Brasileiro aí fora … Fugiu para o Brasil para ser político aqui. Na moral, esse cara devia entrar no cacete…” Postou João Israel Oliveira.

“A Lei da Ficha Limpa anula a elegibilidade dele se o TSE ( Tribunal Superior Eleitoral ) do Brasil souber desse processo. Você Sabia?!” Postou Luka Second Floor.