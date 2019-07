YouTuber pega 15 meses de prisão por humilhar morador de rua

Além disso, ReSet foi ordenado a pagar 20 mil euros à vítima por “danos morais”

O internauta Kanghua Ren, mais conhecido no YouTube como “ReSet, provou críticas em 2017, quando ele postou um vídeo dele oferecendo a um morador de rua em Barcelona, Espanha, 20 euros para que o homem comesse biscoitos da marca Oreo recheados com pasta de dente. Como resultado da “brincadeira” de mau gosto, Ren foi sentenciado a 1 ano e 3 meses de prisão por ter violado a integridade moral do morador de rua. Entretanto, na Espanha, caso a sentença seja inferior a 2 anos e o réu seja primário, violador não violento, é comum que a sentença seja suspensa.

Apesar de Ren não ser enviado à prisão, o juiz determinou que ele não poderá usar o YouTube ou qualquer outra rede social durante 5 anos.

Após ter postado o vídeo e ter sido acusado de crueldade, Ren procurou o morador de rua e deu a ele outros 20 euros. Além disso, ele ofereceu à filha da vítima 300 euros para não acioná-lo na justiça. Entretanto, uma vez que o internauta ganhou dinheiro com o vídeo, ele foi ordenado a pagar 20 mil euros ao homem por “danos morais”.

Durante o vídeo, já retirado do YouTube, Ren debochou do morador de rua dizendo: “Isso ajudará a você limpar os dentes. Eu acho que você não limpa os dentes desde que se tornou pobre”.

Os promotores públicos relataram que a vítima vomitou e sofreu problemas digestivos depois de comer os biscoitos recheados com pasta de dente.