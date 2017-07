Zoni abre nova escola de idiomas no Brooklyn

A nova filial atenderá a população na região a partir de segunda-feira (17)

A Zoni Language Center anunciou a inauguração da mais nova filial da escola de idiomas no Brooklyn (NY). As instalações ficam localizadas na 2148 Ocean Avenue e abrirá as portas aos estudantes na segunda-feira (17).

“Os alunos nos contataram e pediram que a Zoni abrissem mais campi, especialmente no Condado do Brooklyn, para oferecer mais opções aos estudantes”, disse Zoilo C. Nieto, presidente e fundador do Zoni Language Centers. “Em resposta a esses pedidos e em manter a missão da Zoni de expansão e inovação de currículo e tecnologia, atender as necessidades de uma população crescente e diversa, eu tenho muito orgulho em anunciar o centro mais novo da Zoni no Brooklyn, Nova York”.

A Zoni oferece educação de alta qualidade e a preços compatíveis. A entidade possui cursos de inglês e programas que suprem todas as necessidades dos alunos e cobrem todos os aspectos de linguagem: Leitura, escrita, escuta e fala, assim como aulas de conversação. A instituição oferece aulas de manhã, tarde e noite, além de nos finais de semana. Os programas e cursos da Zoni incluem: Programa de ESL (Inglês como segunda língua), aulas de inglês do nível básico ao avançado, programa de inglês comercial, preparação para o programa TOEFL, curso de comunicação, curso de inglês efetivo, pronúncia e redução de sotaque, vocabulário acadêmico e cultura americana.

A instituição continua a representar o primeiro passo para imigrantes e estudantes internacionais na jornada americana. Em 2017, a Zoni Language Centers se expandiu com sucesso para a cidade de Passaic. A Zoni é uma das líderes mundiais de educação linguística internacional. A empresa administra várias escolas na região metropolitana de Nova York e em Miami Beach (FL), atendendo milhares de estudantes de toda a parte do mundo. As instalações da Zoni ficam localizadas em Manhattan, Queens (NY), New Jersey e Miami Beach (FL).