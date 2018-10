Zoni Language Centers inaugura escola no Ironbound

A nova filial fica a poucos metros da Penn Station, em Newark

Na tarde de segunda-feira (1), a Zoni Language Centers, líder mundial no ensino de inglês e apoiadora da comunidade local há mais de 27 anos, inaugurou sua nova filial no bairro do Ironbound, em Newark. Durante o evento foi apresentada a metodologia do ensino de inglês da Zoni, de sucesso comprovado há muitos anos com milhares de estudantes conquistando o domínio do idioma. Esta é a 9ª filial da escola de idiomas e o evento também contou com a animação do grupo de samba “Só na Raiz”, que brindou os presentes com algumas canções clássicas brasileiras.

A proximidade com a Penn Station facilitará o acesso aos moradores em Newark e áreas vizinhas. A inauguração também contou com a presença de Zoilo Nieto, fundador e proprietário da Zoni Language Centers. A nova escola está localizada na 16 Ferry Street, a poucos metros de distância da Penn Station e terminal de ônibus da NJ Transit.

Durante a inauguração, foram oferecidos descontos especiais, cerimônia de corte da fita, aulas de demonstração, brindes para os 10 primeiros matriculados (após o corte da fita inaugural) e coquetel.

A Zoni oferece ensino de alta qualidade a preços acessíveis. A entidade possui uma grande variedade de cursos de inglês e programas que atendem todas as necessidades, além de cobrir todo o domínio da língua: Leitura, escrita, audição, fala, assim como aulas de conversação. A escola também oferece aulas pela manhã, tarde e noite, além de finais de semana. A programação da Zoni inclui:

. Programa ESL – Classes de inglês de iniciante ao nível avançado.

. Programa de preparação para o TOEFL iBT, Cambridge e IELTS.

. Mudança para o visto de estudante (F1)

. Cursos eletivos de inglês: Pronúncia e redução do sotaque, vocabulário acadêmico e cultura americana.

O Zoni ainda continua a ser o primeiro passo para os imigrantes e estudantes internacionais em sua trajetória americana. Mais informações podem ser obtidas através do website: www.zoni.com