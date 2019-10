Zoo homenageia voluntário falecido em janeiro

John P. Doeffinger morreu em 13 de janeiro deste ano, aos 60 anos de idade

O diretor executivo do Condado de Essex, Joseph N. DiVincenzo Jr., dedicou uma placa a John P. Doeffinger, antigo voluntário do Turtle Back Zoo e presidente da Sociedade Zoológica de New Jersey, órgão encarregado de conseguir doações para a instituição. A placa fica localizada no pátio atrás do Prédio Educacional do zoológico e foi inaugurada na sexta-feira (18). Residente em Belleville (NJ) desde a infância, ele faleceu em 13 de janeiro desse ano, aos 60 anos de idade.

“Era evidente que John amava animais e o Turtle Back Zoo”, disse DiVincenzo. “Definitivamente, o John era o embaixador do Turtle Back. Ele dedicou bastante tempo voluntariando-se como docente e compartilhando seu conhecimento e paixão sobre os animais com os nossos visitantes. Como membro e também presidente da Sociedade Zoológica, ele apoiou a modernização do Turtle Back e a transformação dele num ambiente familiar”.

“O Turtle Back Zoo trouxe propósito à vida do meu tio e juntou muitas coisas que ele amava, ou seja, a família dele, animais e o Turtle Back Zoo. Obrigado por homenagear um homem muito especial e impressionante”, disse a sobrinha dele, Kelly Velez.

“O John encontrou bastante alegria na família dele, nos animais resgatados e no zoológico. A dedicação dele aqui é uma das conquistas mais profundas dele”, comentou a irmã dele, Karen Frisch.

“Nós gostaríamos de agradecer a família do John por deixa-lo passar tanto tempo conosco. Ele dedicou tanto dele mesmo aqui”, disse o diretor executivo da Sociedade Zoológica, Adam Kerins.