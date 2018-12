A ciência do sucesso

O sucesso é uma ciência. Ele tem técnicas e regras bem definidas que, agora, você vai começar a descobrir para tornar sua vida melhor.

Do mesmo modo que você aprende física ou química, também pode aprender a ser bem-sucedido na vida. Isso já está sendo comprovado em várias partes do mundo e não tem nada a ver com erudição ou cultura. Conheço uma pessoa, nos Estados Unidos, que tem Ph.D. e está na fila do desemprego. E conheço, no Brasil, quem começou como trocador de ônibus, depois, foi contínuo de banco, e hoje é milionário.

Para ser bem-sucedido, nin­guém precisa rou­bar, tra­pacear ou enganar. A maior esperteza do mundo é ser honesto.

A roda do sucesso

Não existe magia do sucesso. Nem existe nada além do que você já sabe sobre o assunto. Não é preciso reinventar a roda. Só é preciso aprender como fazê-la girar mais depressa. É dessa forma que você pode melhorar de vida.

O grande filósofo, Sócrates, dizia que o homem preguiçoso é aquele que deveria ser mais bem-empregado. De acordo com essa definição, todos somos preguiçosos, pois todos temos capacidade de duplicar, triplicar, qua­druplicar o que estamos fazendo. Por quê? Porque não estamos usando nem 5% de nossa capacidade mental.

Como alguém mediu isso? Mediu do seguinte modo: mostrando que se pode acelerar em até vinte vezes a capacidade de aprendizagem do cérebro. Se é possível acelerar em até vinte vezes, significa que estamos usando apenas 5% dele.

Não interessa quão bem-sucedido você é: você sempre pode se tornar melhor.

— Aprender o caminho mais rápido para o sucesso, funciona?

Depende de você. Eu sempre digo que, numa floresta, para despertar uma gazela basta um raio de sol; enquanto, para acordar uma pedra, precisa de uma dinamite.

As pessoas que acham que nunca vão conseguir fazer nada, que tudo é difícil ou impossível, precisam saber que impossível é aquilo que ninguém fez, até que alguém venha e faça. E se alguém pode vir e fazer, você também pode!

Faça a pergunta certa

Quando for fazer qualquer coisa na vida, pergunte-se, antes:

Para onde estou indo? De onde estou saindo? Como eu chego lá?

Aceite uma sugestão: de manhã, diante do espelho, enquanto estiver escovando os dentes, faça-se estas três perguntas:

O que eu quero no dia de hoje? Onde estou com relação ao que eu quero no dia de hoje? Como eu chego lá?

Você nunca vai obter respostas certas com perguntas erradas. De acordo com o que você pergunta, seu cérebro vai encontrar a resposta. Se a pergunta for certa, a resposta encontrada será correta. A sua mente é tão poderosa que vai lhe entregar o que você pedir.

O grande problema é que a maioria das pessoas não aprende a usar o cérebro do melhor modo possível.

Tudo neste mundo vem com manual de instruções, menos o nosso cérebro. E, sem manual, temos de aprender a usá-lo passo a passo. Quem aprende, des­lancha na vida. Quem não aprende, fica para trás, marcando passo.

Dr. Lair Ribeiro — Palestrante internacional, ex-diretor da Merck Sharp & Dohme e da Ciba-Geigy Corporation, nos Estados Unidos, e autor de vários livros que se tornaram best-sellers no Brasil e em países da América Latina e da Europa. Médico cardiologista, viveu 17 anos nos Estados Unidos, onde realizou treinamentos e pesquisas na Harvard Unversity, Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University.

