A medida das coisas

Há 4 mil anos, os pés e as mãos eram usados como instrumentos de medida. Como obviamente havia gente de todos os tamanhos, a bagunça era geral. No século XVII, resolveram padronizar as unidades de comprimento de acordo com o pé e o polegar do rei. Nos Estados Unidos, até hoje essa é a referência — pés e polegadas — e, se é que há uma atualização, a polegada deve corresponder ao dedão do atual presidente.

Em 1791 foi instituído na França o sistema métrico decimal, baseado numa “constante natural” e não nas medidas do corpo de alguém.

Pegaram um meridiano da Terra, dividiram por 40 milhões e nasceu o metro. Atualmente, existem métodos mais precisos para definir o metro, como o trajeto da luz no vácuo durante 1/299792458 segundos. Mas o mais prático mesmo é ir até o armarinho da esquina e comprar uma fita métrica.

Medir é importante. E usando uma régua determinada. Imagine um mundo sem medidas, onde cada um faz o que bem entende. Você compra uma lâmpada, chega em casa e ela não encaixa no bocal. Vai tomar uma sopa e a colher não cabe na sua boca. Diz a lenda que Tim Maia chamou um arquiteto, mostrou mais ou menos onde era o terreno e mandou construir uma casa. Metade ficou em cima do terreno do vizinho.

Além de regras para avaliar o tamanho das coisas, também foram criadas bases de comparação para a temperatura, o peso, a pressão, o volume. E foi preciso inventar a moeda para se estabelecer o valor de cada coisa. Quanto dinheiro vale meu trabalho? E o seu? Quanto vale um cavalo? Depende. Ricardo III, num momento de desespero, chegou a oferecer “meu reino por um cavalo!”. Quanto vale uma canção? Mais que um quilo de trigo? O Radiohead lançou um disco e o preço quem determinava era o cliente. Foi um acontecimento histórico. Poderia ser assim nos supermercados.

Quanto vale uma obra de arte? Picasso tinha o hábito de pagar suas contas em restaurantes desenhando uma pomba num guardanapo de papel. Era simples para ele e um ótimo negócio para o dono do estabelecimento.

Certa noite, depois de pagar o jantar com mais uma de suas pombas, recebeu do bem-humorado garçom um papel com o desenho de uma árvore. Era o troco.

Há pouco tempo, uma amiga por quem tenho grande carinho me apresentou seu “melhor amigo”. De brincadeira, questionei indignado:

“Por que não eu? Qual foi o seu critério de avaliação?”

Como se medem os sentimentos? Quanto você gosta? Minha filha, quando pequena, dizia que me amava “mais que o infinito do universo”.

Quanto você deseja? Qual o tamanho da sua alegria?

Se alguém tiver um aparelho, me diga.