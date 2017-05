A internet é um bicho descontrolado. Fiquei sabendo que minhas mensagens, meus recados, tudo o que envio por e-mail pode estar rodando o mundo. A matéria que li sobre a rede diz que há superprovedores que redirecionam — de forma tão complexa que parece aleatória — o tráfego intenso da infovia. Incluindo aí as minhas bobagens, um simples alô, uma foto com a família, uma nova canção em mp3. Meus segredos mais íntimos podem estar, neste momento, passando por alguma máquina na Tailândia.

É assim. Uma mensagem enviada para o computador que está na mesa ao lado sai através do cabo de conexão — ou por wireless, que é uma espécie de quarta dimensão — e pode ser sugada involuntariamente para dentro do fl uxo de uma fibra óptica que segue através do oceano Atlântico. Ou pode ser abduzida por uma transmissão de banda larga via satélite e correr o mundo junto com zilhões de outras informações, como se fossem espermatozoides cibernéticos atrás de seu objetivo final.

Essa corrente de velocidade estonteante, aparentemente caótica, funciona.

Só não me pergunte como. O que consegui entender com meu QI de dois dígitos é que os tais superprovedores fazem a função de centrais de distribuição, mais ou menos como uma rodoviária. O problema é que se o ônibus que você quer está lotado, te colocam em outro qualquer e lá no próximo terminal você se vira e tenta de novo um transporte para o lugar desejado. Como tudo isso acontece à velocidade da luz, em poucos segundos sua mensagem estará no computador ao lado. Como num passe de mágica. E você nem desconfia que ela pode ter andado pela Tailândia.

A questão é saber quem se responsabiliza por minhas intimidades.

O mundo está ficando perigoso. Um estranho qualquer pode estar vasculhando minhas gavetas. Posso estar sendo fi mado, gravado ou grampeado o tempo todo, sem saber. Por isso acho educado quando alguém pelo menos informa: “Sorria, você está sendo filmado.” Tenho me sentido observado, como em um reality show. Onde é que nós estamos metidos?

É tudo difuso e nebuloso, principalmente essa internet. Um negócio estranho que ninguém sabe explicar onde fi ca, não tem domicílio fixo,

razão social, CNPJ. Muito suspeito. É bom abrir o olho.

Essa rede que se espalha sem controle me lembrou um outro bicho (ou será um vegetal?). Dizem que o maior organismo vivo no planeta Terra é uma aberração que vive embaixo da terra, uma espécie de fungo que cresce descontroladamente sob uma floresta no Oregon, Estados Unidos. O nome da coisa é Armillaria ostoyae. Há 2.400 anos vem estendendo seus fi lamentos subterrâneos, matando árvores para se desenvolver e já está do tamanho de 1.220 campos de futebol. Um perigo.

Não sei direito o que é esse bicho, mas não tenho dúvida: daqui a pouco vai estar debaixo da minha cama.