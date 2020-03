A roda da abundância — Parte IV

Correlação, causalidade e casualidade

Confunde-se, com muita freqüência, causalidade e correlação.

Causalidade é a qualidade de relação entre causa e efeito e é objeto de estudo científico.

Correlação é apenas uma relação mútua, sem que uma causa contribua para a obtenção de um efeito.

Casualidade é a qualidade de casual, decorrente, pura e simplesmente, do acaso.

Saber viver financeiramente é tema provido de uma causalidade bem desenvolvida e, muitas vezes, confundida com correlação e casualidade, estabelecendo mitos populares.

Mitos populares: falta de causalidade

Trabalhar muito é causa de riqueza.

Isso não é verdade. Em geral, quem mais trabalha é quem menos ganha.

Não é correto se divertir e ser pago por isso.

E por que não seria correto? Qual é o problema em ter um hobby e cobrar por ele? Aquilo que você faz por diversão, alguém faz por profissão.

A ocupação correta é o segredo do sucesso financeiro.

Conhecemos médico rico e médico pobre, advogado rico e advogado pobre, engenheiro rico e engenheiro pobre… Resumindo: não existe ocupação correta. Quando o homem está certo consigo mesmo, o mundo está certo e a sua ocupação também está certa.

Boa formação garante sucesso financeiro.

Isso não é verdade. Os homens mais ricos do mundo não são os mais eruditos.

Não há o suficiente para todos.

Prosperidade gera prosperidade. É claro que o que é piso para um pode ser teto para outro. Afinal, somos todos diferentes.

O que dificulta o giro da roda — Como se manter pobre

Riqueza não é casualidade; mas, sim, causalidade. Sem conhecer a causa, você não conseguirá reproduzir o efeito. Algumas pessoas ficam ricas; mas se perderem o dinheiro não conseguirão ganhá-lo de novo porque, ou ganharam o dinheiro por acaso (casualidade), como na loteria, por exemplo, ou não sabem reproduzir a causa que as levou a ganhar dinheiro. Os fatores que contribuem para manter 95% da população no nível de sobrevivência, ou trocando seis por meia dúzia são:

1. Bloqueios psicológicos

Para ter dinheiro e se sentir em paz, você precisa ter espírito livre. O que os outros pensam a seu respeito não é problema seu, mas, sim, dos outros. Dinheiro é apenas um instrumento, assim como uma corda, que pode ser usada para enforcar alguém ou para tirar uma pessoa do poço, salvando-lhe a vida.

2. Falta de educação financeira

A “logicofobia” é uma epidemia espalhada pelo mundo: as pessoas têm medo de números e são incapazes de pensar numericamente e, portanto, financeiramente.

3. Ignorância em relação às leis da riqueza

Se soltássemos uma maçã da altura de 400 metros acima do solo, ela chegaria ao chão com uma velocidade de 320 quilômetros por hora. Qualquer pessoa que recebesse uma pancada dessas teria de ser hospitalizada e, se sobrevivesse, nunca mais seria a mesma. Mesmo que você não entenda nada sobre a lei da gravidade, ela está atuando sobre nós, os terráqueos! Assim também as leis da riqueza, tema a ser iniciado no próximo artigo.

