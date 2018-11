Abertura de licitação para compras – Palácio da Alvorada

Acém peça vácuo, validade mínima março de 2019, peso total aproximado 3 arrobas – Músculo bovino dianteiro congelado, com carimbo SIF e sem gordura: 7 kg – Apresuntado Jaguaré: 2 peças de 10 kg cada – Naftalina: 6 embalagens de 20g – Polvilho Granado ou similar: 2 unidades – Cadarços pretos de coturno, padrão reforçado, numeração 39: 23 pares – Sabão de coco: 4 pedras de 150 g – Shampoo Palmolive Jojoba: 1 embalagem 350 ml – Fubá mimoso marca Sinhá: fardo de 10 kg – Extrato de tomate: 5 latinhas de 130 g – Sardinha fresca – 3,7 kg a granel – Miojo sabores carne, galinha caipira, legumes e picanha: 2 pacotes cada – Pente fino: 1 unidade – Pente Flamengo: 1 unidade – Leite longa vida UHT caixa 12 litros marca DaTeta – Plano Vivo Pré-pago para primeiro escalão do governo (7 usuários): concorrência para avaliação da melhor proposta de cada operadora de telefonia – Sabão em pó, marca própria de atacadão: granel ou sacos 25 kg – Cartucho de impressora jato de tinta, remanufaturado e com lacre de segurança: 2 unidades (apenas black) – Fio Dentral embalagem econômica 150 metros + 30 metros grátis: 1 unidade – Papel higiênico folha simples, não-picotado, marca Fofucho: fardo 12 rolos – Raquete elétrica mata-mosquito: kit compre um, leve dois – Vinho Sangue de Boi Suave: garrafão 4,6 litros – Creme de barbear Excelsior, espuma cremosa, versão mentolada: 1 tubo 90 g – Cortador de unhas Trim: 1, tamanho pequeno – Rapadura genérica: barra 2,5 kg – Melado: litrão com rolha de cortiça – Compota de mamão verde, com cravo, raspa de canela e noz moscada: 3 potes 600 ml – Cantil de alumínio, capacidade 0,9 litro, térmico, capa em brim camuflado – Giz para taco de sinuca, azul, marca Miraboa série Premium: 3 tabletes – Lixa de calcanhar Bellefoot, número 4 (média abrasão): 4 unidades massageadoras com refil – Kit gaze, esparadrapo e merthiolate para primeiros socorros: 1 com fechamento em zíper – Jaquetão verde-oliva, segunda mão, bom estado, mínimo quatro compartimentos para apetrechos diversos: 1 modelo tamanho grande com acabamento em overloque e ilhoses na bainha – Azeitona com caroço, vidros com peso drenado 500g, procedência nacional: 2 caixas com 14 vidros cada – Preparado em pó para refresco, sabores uva e maracujá: 20 saquinhos – Palito de dente marca Ponta Firme, lavável e reutilizável: fardo grande com 160 caixas, data de validade indeterminada ou no mínimo até o final do mandato.

Esta é uma obra de ficção. Oremos para que não seja tão ficção assim.