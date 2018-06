Mesmo diante de tantas polêmicas e abusos de poder, Donald Trump é considerado um excelente presidente para quase metade dos norte-americanos. Muito mais do que isto, ele parece estar acima do bem e do mal.

A melhora econômica, da qual tanto se vangloria, já se desenhava no final do governo de Barrack Obama, que pegou o país em frangalhos, e mergulhado em duas guerras.

Desde que assumiu o cargo, ele pareceu mais preocupado em destruir o legado do seu antecessor do que construir algo próprio.

Várias foram as conquistas do antecessor que foram rescindidas a golpes de caneta.

O desmantelamento do imperfeito Obamacare sem apresentar uma alternativa que justificasse o ato é o mais aviltante de todos.

Logo em janeiro de 2017, tão logo pisou em Washington D.C., assinou a determinação que proíbe a entrada de pessoas de sete países – nações predominantemente muçulmanas – nos EUA. A justificativa é de que a medida foi uma “questão de segurança”.

Logo em seguida, retomou o embargo a Cuba, país que não representa nenhum perigo à soberania norte-americana.

E aí começou o sarapatel.

Trump comparou imigrantes a animais e chamou o Haití de país de merda.

Tomou decisões controversas e desnecessárias como o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. Na ocasião, 12 pessoas morreram durante os protestos. Mas ele não parou por aí.

Deu adeus ao acordo climático, algo difícil de se conceber diante das demonstrações da natureza, que já não aguenta sofrer tantas agressões da raça humana. As próximas gerações contarão essa história e terá sido uma dura lição.

Sua reforma tributária prevê uma desoneração fiscal de US$ 1,5 trilhão em 10 anos, mas teve. A proposta teve como objetivo reduzir impostos de empresas e empresários. Uma ajudinha aos amigos ricos.

Em maio de 2018, ele agiu contra as vontades dos aliados políticos dos EUA. O acordo nuclear do Irã havia sido firmado três anos antes com o objetivo de impor limites ao programa nuclear de Teerã. Trump rasgou o tratado.

Em junho deste ano, Trump anunciou a taxação da União Europeia, México e Canadá, ou seja, três de seus principais parceiros comerciais e os maiores fornecedores de aço e alumínio aos EUA.

Mas nada do que ele fez causou tanta revolta e comoção, quanto a separação de menores de seus pais na fronteira Mexicana. Crianças foram parar em jaulas e existe a possibilidade de que muitas nunca mais sejam reunidas com os pais.

Não importa se o que esse presidente fizer ou disser, ele terá o apoio de uma parte relevante do eleitorado.

Mesmo os mais puretas, para quem qualquer pessoa que fizesse os dissesse o que ele diz e faz e seu comportamento incompatível para um homem na sua posição, ele está à salvo.

Uma modelo da Playboy e uma ex-concorrente de um reality show foram à imprensa denunciar ter tido relações sexuais com Trump, um homem casado, pai de 5 filhos e avô de 9 netos.

Para a turma que o defende, pouco importa se ele está envolvido em episódios obscuros e e a suspeição de haver coludido com o governo da Rússia para ganhar a presidência.

Não importa se Paul Manaforte, que esteve à frente de sua campanha, esteja à caminho da prisão, acusado de fraude bancária e outros crimes financeiros. Trump provavelmente o perdoará.

O presidente negou envolvimento com uma atriz de filmes pornôs, mas comprou o seu silêncio por 140 mil dólares. Negou, mas pagou, e processou a atriz por quebra de sigilo .

Ainda durante a campanha presidencial que o elegeria, o então candidato disse que poderia atirar em um homem em plena Quinta Avenida, que os seus números de aprovação seguiriam inalterados. Por mais inverossímil que pareça, esse é um quadro real.

Donald Trump parece estar acima do bem e do mal.

Mas quem vai decidir isso são os mais de 50% da população, quando vier a eleição presidencial de 2020. Se depender do meu voto, ele não voltará.