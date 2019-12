Anúncio no jornal

Precisa-se de homens.

Homens com boa vontade.

Homens sem igreja.

Mas que sejam homens de fé.

E que sejam generosos e estejam dispostos a repartir.

Que não aceitem a fome, a falta de um teto, as mazelas do calor e do frio, e a injusta distribuição.

E que entendam a diferença entre conhecimento e sabedoria.

Que não sejam couraçados ou invasores.

E que estejam dispostos a apagar com uma borracha as linhas de fronteira, pois a partir de agora, tudo será uma coisa só.

Precisa-se de homens gentis.

Homens que tenham no peito um jardim, e não uma trincheira.

Homens firmes, idealistas, e que levantem uma nova bandeira.

Uma bandeira sem brasão.

Uma bandeira sem ideologia, limpa de sangue e sem tradição de conquistas.

Uma bandeira pura e branca como a pomba de Pablo Picasso.

Como a água de um riacho.

Como o algodão.

Precisa-se de homens que abdiquem da ganância, que abominem o lucro predatório.

E que sejam pacíficos e solidários.

Homens que não sejam o lobo do homem e que sejam o oposto do que representam os falsos profetas de Wall Street.

Que não sejam salvadores de pátrias e de almas.

E que não sejam amigos próximos de Deus.

Precisa-se de homens para a construção de uma grande obra.

Para a maior obra que já foi edificada até aqui.

Uma obra bem maior que a represa de Itaipu, Machu Picchu, as muralhas da China e do que a própria China.

Precisa-se de homens para a construção de uma grande obra.

Precisa-se de homens para a construção de um novo mundo.

E, posto que amor, com amor se paga, paga-se bem.