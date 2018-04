Aquele verbo

No princípio era o verbo. Depois é que vieram os substantivos, os adjetivos e a gramática inteira.

O verbo sonhar é uma das invenções prediletas de Deus, que criou preciosidades como o amar e o perdoar, o consolar e o querer, entre tantos outros lances legais.

Discordo quando alguém diz que Deus criou todas as coisas. E, aqui eu pulo fora do combinado.

Não deve ter sido criatura dele a ganância e a inveja.

E é bem provável que tenham sido engenhosidade do diabo a política, as doenças, os cartolas do futebol, o horário eleitoral gratuito e os engarrafamentos no trânsito.

Mas, voltemos aos verbos.

Deus estava inspirado e de bom humor quando deu às suas criaturas a capacidade de projetar e operar grandes milagres sem a intervenção direta de sua mão.

Sonhar não é apenas deitar e dormir e ter experiências fora do corpo.

Sem a capacidade de sonhar e envisionar o que está do outro lado do muro o homem é apenas uma represa de carne e dúvidas.

A ausência do sonhar tira do homem a sua curiosidade, sua capacidade de improvisar e ser criativo.

Nada contra, mas o sujeito que trabalha na cabine de coletagem do pedágio da rodovia, não deve ser um sujeito que sonha. Sonhasse, não aceitaria a solidão daquele cubículo, as mãos impregnadas das imundícies do mais vil entre os metais.

Donald Trump não deve ter tido um único sonho decente em sua vida. Teve aflições.

Tito, Franco e Salazar desfiaram pesadelos.

Sonhadores são altruistas e benevolentes e não se importam de partilhar a generosidade como o mundo. E sonham até quando estão acordados. De suas mentes férteis brotam as cores do arco-iris e o vento que eleva os papagaios de papel.

Sem sonho não haveria a penicilina e Thomas Edson jamais teria iluminado as nossas vidas.

Sem sonho não haveria Pablo Picasso e sua Guernica. Não haveria os bigodes de Salvador Dali.

Não haveria Van Gogh e seus girassóis hipnóticos.

Não haveria Aleijadinho e seus profetas.

Frida Kahlo não seria Frida Kahlo e Drummond bateria ponto na redação de um jornal de província.

O sonho é o que repousa na barriga da lâmpada de Aladin. Ele é o futuro cintilando dentro da bola de cristal. É o barulho do mar no interior dos búzios chacoalhando nas mãos da cigana.

Os Beatles seriam apenas quatro jovens problemáticos não fosse pelo sonho. E Hendrix, Janis e Bilie Holiday teriam emudecido.

Ludwig van Beethoven seria apenas um moço surdo. Usain Bolt rastejaria.

O homem, sem a capacidade de sonhar se contentaria com a mediocridade e a humanidade se transformaria em lagartos ou qualquer outra criatura rasteira.

Ele não teria ido à lua. Não teria aprendido a voar como os pássaros e a viajar mergulhado nas entranhas de um submarino.

Sem a capacidade de sonhar Maradona não driblaria o vento e seria apenas mais um funcionário público a serviço da bola.

Pelé não socaria o ar mais de mil vezes, caso não sonhasse.

E Garrincha se prostaria abraçado a Joões.

Destituído da capacidade de sonhar o homem seria um robô e a felicidade seria uma flor sem perfume. Budha, Gandhi e Chico Xavier seriam soldados.

Portanto, sonhem mesmo quando perambularem pelas ruas.

Sonhem durante a insônia.

Sonhem dentro e fora do sono.

Sonhem, pois, de todos os seus verbos, sonhar é o que coloca mais sorrisos nos lábios de Deus.