As aparências enganam

O que se pode esperar de um presidente que declara que “uma das melhores coisas nos livros é que às vezes eles têm fotos fenomenais”? Não, não estou falando do Lula. Estou falando do Dábliu Bush que finalmente vai se aposentar. Já vai tarde. Deixa os EUA, o mundo e especialmente o Iraque, num estado lamentável. Bem pior do que quando assumiu.

Para não ser injusto dizendo que o cara não fez nada, ele criou frases antológicas, que vão ficar para a História. Divirta-se.

• “A grande maioria de nossas importações vêm de fora do país.”

• “Se não tivermos sucesso, corremos o risco de fracassar.”

• “O futuro será melhor amanhã.”

• “Eu gostaria de ter estudado latim, assim eu poderia me comunicar melhor com o povo da América Latina”.

• “Eu fiz bons julgamentos no passado. Eu fiz bons julgamentos no futuro.”

• “Nós temos um firme compromisso com a OTAN. Nós somos parte da OTAN. Nós temos um firme compromisso com a Europa. Nós somos parte da Europa.”

• “Um número baixo de votantes é sinal de que menos pessoas estão indo votar.”

• “Quando me perguntaram quem provocou as revoltas e as mortes em Los Angeles, minha resposta foi simples e direta: Quem devemos culpar pelas revoltas? Os revoltosos. Quem devemos culpar pelas mortes? Os matadores.”

• “Nós estamos preparados para qualquer imprevisto que possa ocorrer ou não.”

• “Para a NASA, o espaço ainda tem prioridade alta.”

• “O país de vocês também tem negros?” – pergunta feita a Fernando Henrique Cardoso.

• “Japão e EUA mantêm uma relação pacífica há mais de 150 anos”. – esquecendo de Pearl Harbor e da bomba de Hiroshima.

• “Não é a poluição que está prejudicando o meio ambiente. São as impurezas em nosso ar e na água que fazem isso.”

• “É hora da raça humana entrar no sistema solar.”

Essas são apenas algumas das pérolas. A coisa não tem fim. O que se poderia esperar de um presidente que gosta de ver as fotos, em vez de ler os textos dos livros?