Bandidos e mocinhos

Você, Geraldo Vandré, no festival de canção da Record em 1968, cantando Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, cantou nossa necessidade de lutar.

No verso “Vem, vamos embora/ Que esperar não é saber”, você acendeu uma brasa de resistência e mudança nos olhos de todos os brasileiros.

Você me alegrou, Geraldo Vandré.

Mas, você, Sérgio Paranhos Fleury, delegado do Dops, torturador da ditadura, verdugo a serviço dos militares, destruidor de famílias inteiras em nome de uma ideologia covarde.

Você, que plantou cruzes no chão do Brasil e as irrigou com o sangue dos que se atreveram a sonhar com dias melhores.

Você me entristeceu, Sérgio Fleury.

E você, Tancredo Neves, ao se eleger primeiro presidente civil após um longo período de domínio militar, fez brotar a esperança na alma sofrida do nosso povo.

Bem vinda foi, a sua Nova República!

Bem vinda foi a nossa esperança renascida das cinzas.

Você me alegrou, doutor Tancredo.

Mas ao não resistir e morrer em pleno Dia de Tiradentes, antes mesmo de tomar posse, dando lugar a José Sarney, você nos faltou.

Foi como se tivesse desertado de nós, mesmo que involuntariamente.

Você me entristeceu, Tancredo Neves.

E aí, veio você, Fernando Collor de Mello, jovem e belo, um atleta que apareceu em minha vida como uma espada à serviço da justiça e do bem.

Seu discurso de caça aos marajás e progresso imediato, fez o país inteiro acreditar, por mais que um momento, que estava diante de um novo Messias.

Você me alegrou, Fernando Collor.

Mas, aí, quando você seqüestrou o salário de brasileiros honestos do Oiapoque ao Chuí, pulverizando suas mirradas poupanças e se associou a ladrões profissionais como PC Farias, você nos traiu.

Nem o seu impeachment foi panacéia suficiente para apagar a grande desilusão que nos causou.

Você me entristeceu, Fernando Collor.

E teve Elis Regina, estrela maior da canção brasileira, que me alegrou com seus gorjeios magistrais.

Ela me entristeceu demais naquele dia em que resolveu se assumir zelação, e subiu, de uma vez por todas, aos céus.

Mas ela não foi minha única tristeza naquele ano de 1982, Pimentinha.

Afinal, Paolo Rossi, carrasco vestido de azul no Estádio Sarriá, em 1982, inverteu a lógica da bola – se é que ela existe -, parecendo mais um santo de aluguel a serviço da Itália.

Ao mascar três gols contra aquele time maravilhoso de Telê Santana, Paolo Rossi criou uma nova ordem mundial em que jogar futebol com arte, já não seria capaz de produzir resultados práticos.

Naquela tarde, sob o sol vermelho de Barcelona, você me entristeceu Paolo Rossi.

E você, Ayrton Senna, mago da velocidade, que conseguia levar dentro de seu cockpit 180 milhões de brasileiros e foi responsável por muitas das minhas alegrias.

Com suas vitórias fantásticas nos circuitos do mundo inteiro, você me alegrou Magic Senna.

E entristeceu a mim e ao mundo, quando morreu ao volante, guiando a 200 quilômetros por hora num circuito italiano.

Quando tudo parecia serenar veio você, Mohamed Atta.

Você e seus amigos de desatino, fizeram em mim a ferida mais funda.

Ao seqüestrar e mergulhar aquele avião contra a torre norte do World Trade Center na manhã de 11 de setembro de 2001, você escreveu um novo capítulo na história da minha dor.

Mais do que qualquer pessoa nesse mundo foi capaz, você me entristeceu.

Porque eu estava lá e eu vi, com estes olhos encarnados que a terra um dia haverá de fechar.

Ninguém me contou. Eu vi. Fui testemunha ocular.

E hoje, do lado de cá do Rio Hudson, contemplando Manhattan como faço de vez em quando – sem nunca perder o olhar de turista -, sinto-me como se estivesse olhando minha própria ferida aberta, essa fratura exposta como uma melancia em fatias, dor na vitrine para quem quiser ver.

Ali, na ponta sul da Ilha de Manhattan, jaz para sempre um pedaço grande da minha tristeza.

Ali, a lacuna impreenchível.

Ali, aquela boca banguela.

Ali, aquele buraco de dor.