Bastam poucos minutinhos

Exercício de respiração japonês de apenas dois minutos acelera o metabolismo, queima calorias e ajuda a manter a forma. Novo estudo demonstra que 15 microcaminhadas ao dia, com duração de 2 minutos cada uma, garante vida mais longa. Os grandes benefícios da meditação transcendental podem ser alcançados com um mínimo de duas práticas diárias de 20 minutos cada. Defina seu abdômen em casa com menos de 12 minutos por dia com o AB Max Genis. A happier you in a few minutes a day – yoga 5 minutes miraculous program. O preparo do chá verde não leva mais que 3 minutos. Reserve 10 minutinhos da sua rotina para leitura do Evangelho. Repita as 3 séries de alongamentos ao menos 4 vezes ao dia. Descansar 15 minutos por hora aumenta a produtividade no trabalho, diz artigo de Travis Bradberry publicado no LinkedIn. Fique livre da depressão em 3 minutos minutos e meio, sem remédios, sem internação e sem gastar nada. Take a minute, change your life. Massageie o couro cabeludo em movimentos circulares de 30 segundos a cada meia hora e comprove os surpreendentes resultados no máximo em duas semanas. Ao longo do dia, faça 6 aplicações de compressas quentes com folhas de eucalipto para prevenir lesões musculares ou obter relaxamento. Tire 4 minutinhos do seu tempo para ser grato a todas as bençãos conquistadas e para fortalecer os vínculos com seu anjo da guarda. Técnicas de visualização criativa para você pôr em prática enquanto toma banho. São só 7 minutos diários que valem uma vida. E o que são sete míseros minutos para quem dispõe de um dia inteiro de 24 horas? Então, comece já o seu tratamento. Nossas videoaulas de 1 minuto colocarão você em contato direto com o poder magnético das pirâmides e suas propriedades terapêuticas. Transforme seus sonhos em conquistas com nosso revolucionário método de aperfeiçoamento instantâneo do lado direito do cérebro – onze minutos após o almoço, onze minutos após o jantar, onze minutos antes de dormir.

Entre uma coisa e outra, é preciso trabalhar, estudar, comer, dormir, resolver um sem número de problemas pendentes e ficar preso no trânsito. Se o dia não tivesse 48 horas, difícil imaginar o que seria da raça humana.

© Direitos Reservados

Esta é uma obra de ficção.