Bichos de laboratório

Entusiasmado com o lançamento do gato antialérgico e com a possibilidade de se modificar geneticamente os animais, resolvi dar minha contribuição para a indústria da biotecnologia e anotei algumas sugestões. São idéias simples, mas que podem trazer alegria para quem gosta de bichos. Além de aumentar a margem de lucro de algumas empresas.

Cachorro que não faz xixi – ótimo para quem vive em lugares frios. Você não vai mais precisar sair para passear com seu cão todas as noites. Pagando um pouco mais, você leva um cachorro que também não faz cocô. Não preciso nem dizer as vantagens de um animal desses.

Canarinho com chip – você pode escolher o estilo de música que ele vai cantar. Bossa Nova, MPB, hip hop, funk, clássicos… Tudo ao gosto do freguês. E o melhor, se você cansar do repertório é só trocar o chip.

Cavalo com 50 HP de potência – HP é a abreviatura de Horse Power, um seja, a força de 1 cavalo. Um animal que vale por 50 cavalos pode puxar muito mais peso ou correr mais do que os outros. Vou preparar um protótipo para o próximo GP do Jockey Club e apostar minhas economias.

Papagaio que não fala – para quem gosta de silêncio.

Papagaio que fala chinês – a China é hoje o grande mercado consumidor, com um bilhão e meio de pessoas. Deve ter um monte de chinês que gosta de papagaio. Vai vender que nem pastel em feira.

Baleia de aquário – espécie de bonsai aquático. Imagine uma baleiazinha em miniatura. Faria o maior sucesso com as visitas. Na mesma linha chaveirinho, pode-se pensar em tubarões, golfinhos e até foquinhas amestradas.

Mosquito vegetariano – imagine um mosquito que não gosta de sangue. Que maravilha! Vai picar sei lá… um pedaço de pau, uma casca de melancia.

Cachorrinho de bolso – você pode levar pro escritório, pra escola. Não come, não late, não morde, ou seja, não serve pra nada. Tipo assim, um Tamagochi de carne e osso.

Ursinho de pelúcia – fofinho, cheiroso, não solta pêlos… Bem, é melhor usar o que você já tem em casa. Dá no mesmo e sai mais barato.

Bichinho de estimação com botão de liga-desliga – dispositivo ideal para quem não tem muita paciência, nem tempo. Você bota pra funcionar só nas horas em que quer relaxar e se divertir um pouco. Se der certo, podemos instalar também nas crianças.

aso alguém aí conheça um laboratório interessado nas minhas idéias é só avisar. Podemos abrir uma sociedade e começar fazendo uma galinha dos ovos de ouro. Coisa simples, só pra capitalizar a empresa. Quem sabe?