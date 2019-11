Bom mesmo é ser cachorro

O cão sempre foi o melhor amigo do homem. De uns tempos para cá começou a haver reciprocidade.

E o resultado de tantos anos sem apreciação é que tem gente, hoje, que gosta mais de cachorro do que de gente.

Dizem que é porque são mais sinceros, os cães.

Quando ele não vai com a cara de alguém, late e rosna. Já o ser humano, não. E falseia.

Os cães ainda não aprenderam a fingir.

E ninguém demonstra alegria pelo acolhimento de forma tão expressiva quanto o cão.

Por mais feliz que fique o dono da casa com a chegada de alguém, o rabo abanando do cão é insuperável.

O homem não aprenderia a sorrir com o rabo, nem se tivesse um.

Mas é com a mulher, que os cães se dão melhor. Afinal, a mãe do cachorro não cozinha melhor que ela. E nem nota que ela engordou.

Os cães adoram passear com suas donas e não passam domingos inteiros assistindo futebol.

Não existe um único cão flamenguista neste mundo.

Você ainda pode argumentar que cachorro não deixa a toalha molhada sobre a cama e nem briga pelo controle remoto da TV.

Dizem por aí que o homem só confia no cão, porque este ainda não conhece dinheiro.

Pode ser verdade, pois os cães ainda não aprenderam a contar. Mas já existem milhares de homens ‘cachorreiros’ por aí. E os cachorrões. Mas este é outro assunto.

Tamanho apreço pelos bichos acabou significando uma ótima oportunidade de negócios, já que o homem não dá ponto sem nó.

E aí surgiu uma indústria milionária – e crescente – que explora com olhar cirúrgico este afeto entre bípedes e quadrúpede. O que acabou acarretando também uma sensível mudança de costumes.

Já notaram que os cães não comem mais o que sobrou do almoço dos humanos.

Osso?

Nem pensar.

Só se for macio, criado a partir de estudos científicos e supervisão de nutricionista, sendo os mais sofisticados feitos a partir de chifre de antílope. Do contrário pode perfurar o estômago.

Para barrigas mais sensíveis criaram um cardápio com salmão, arroz integral, ovelha, vitela, frango ou peru.

E como andam cheirosos os cães de hoje…

Eles são escovados e tomam banho com xampu feito de produtos orgânicos.

Ganharam lojas especializadas e seções inteiras nos supermercados.

Nos pet-shops existem departamentos para diferentes estágios de suas vidas. Eles ganharam brinquedos, roupas, adereços e cosméticos.

Os cachorros do dia de hoje vestem roupa de gente.

Aqui nos EUA eles calçam bota de neve, têm capa de chuva, coleira com cristais Swarovski e outros luxos que o dinheiro pode comprar.

Cachorro bem cuidado tem cabeleireiro e hora marcada no spa para banho e tosa. Ele tem médico e dentista.

O que fez surgir uma novidade: o seguro médico e dentário canino.

Cachorro do dia de hoje tem hotel cheio de regalias e conforto, para quando o dono viaja. Nas cidades grandes, ganhou parques específicos, para onde leva o seu dono pra passear.

Os cidadãos mais abastados contratam o passeador de cachorro, que é a mais nova profissão do mercado. Ouvi dizer que ganham bem.

E já não é preciso ser uma madame para ter um cachorrinho de madame.

Abundam yorkshires terrier, poodles, chihuahuas, malteses e shih tzus em casas de trabalhadores comuns.

Pesquisei na internet e descobri que existe tratamento holístico para depressão canina. Devem ter aprendido com o homem, o truque da tristeza.

Existem também programas de televisão para que os donos entendam como funcionam seus bichos, e treinadores que ensinam a caminhar com coleira, rolar no chão e dar a patinha.

Têm ainda seriados veterinários que arrancam lágrimas durante procedimentos cirúrgicos arriscados e coisas assim.

O que me faz lembrar, nostálgico, dos totós e titius que conheci nesta vida. Eles deram lugares a animais com nome e costumes de gente.

Eu já não vejo um vira-lata vagabundeando pelas ruas da cidade desde o tempo em que havia vira-latas.

Ao contrário do ser humano, o cachorro parece ser uma raça em franca evolução.