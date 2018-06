Brasil 1 x 1 Suíça

Dona Fabianne, minha patroa, me convidou pra ir à Russia como “enviado especial” e fazer a cobertura da Copa do Mundo pro Brazilian Voice. Lembrei daquela antiga canção e respondi: “Nem pensar”. Acabo de chegar de Istambul, ainda sinto a lombar e os efeitos do jet lag. Tô ficando velho e preguiçoso pra essas viagens e, além disso, hoje em dia não precisa viajar, a vida está muito mais na rede do que nisso que a gente chama de realidade. Vejo pela minha mulher, que passa mais tempo com o iPhone do que comigo.

Consegui convencer Dona Fabianne de que eu poderia fazer uma cobertura muito melhor como “enviado virtual”, ou seja, acompanhando os jogos e a coisa toda sentado aqui no meu sofá, em frente à televisão, com o notebook no colo e um pote de pipoca quentinha. Daqui do meu “camarote vip” tenho uma visão privilegiada, coisa que o juiz lá dentro do campo não tem. Por isso mesmo inventaram agora o VAR, 4 juízes com 12 telas de TV, trancados dentro de uma sala. Ficam ali, atentos a todos os lances, para gritar no ouvido do árbitro quando ele fizer besteira. Se continuarmos nesse ritmo de avanço tecnológico, em um futuro próximo ninguém mais vai precisar sair de casa, nem as equipes, e a Copa do Mundo será disputada no Play Station.

A festa de abertura da Copa da Rússia foi inacreditavelmente cafona, parecia uma quermesse de paróquia do interior. A atração principal foi o britânico Robbie Williams!!! Será que o russos não tem um artista pop pra empolgar as massas? Um país não se sustenta apenas com Tchaikovsky e Ballet Bolshoi. O Putin, há 24 anos no poder e com aquela cara cheia de botox, devia ficar envergonhado pela festinha mixuruca que foi apresentada. E deve estar arrependido de ter mandado prender as gurias da Pussy Riot, banda de punk rock feminista que teria sido muito mais adequada para o evento.

Mas vamos ao que interessa. Pra nossa tristeza, o Brasil empatou com a Suíça. Tivemos bons momentos no primeiro tempo e cheguei a me empolgar com a ideia de que a Copa seria só alegria. Aí o juiz imbecil deu de presente pra eles um gol ilegal e não marcou um pênalti contra o Gabriel Jesus. E, por pura arrogância, não quis assistir no vídeo o que todos nós estávamos vendo pela televisão.

A Suíça é um país que produz relógios e canivetes. Diferentemente do país do samba e do carnaval, não dominam muito bem a arte do futebol, que precisa de um certo jogo de cintura. Talvez por isso mesmo tenham dado tanta porrada no Neymar. Assim vão terminar quebrando nosso craque de novo. E aquele juiz babaca lá, sem conseguir impor autoridade.

Tudo bem. Vamos em frente. Foi só o começo. Nossos adversários históricos começaram bem pior: Alemanha perdeu pro México e Argentina tropeçou na Islândia. Talvez tenha sido até bom iniciarmos assim, pra nossos jogadores não trocarem as chuteiras pelo salto alto. Agora é baixar a cabeça e fazer o que sabem.

Sei que vai ser sofrido, mas Copa do Mundo é isso mesmo. Temos um time ótimo e um baita técnico. Continuo apostando minhas fichas na seleção.

Bora Brasil. Partiu rumo ao hexa.

KLEDIR RAMIL – cantor, compositor e escritor

“enviado virtual” à Copa da Rússia