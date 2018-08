As campanhas políticas têm muitas histórias folclóricas. No entusiasmo dos palanques, os candidatos usam frases de efeito, prometem até a lua e, invariavelmente, esquecem o bom senso e dizem um monte de besteiras.

Ponta Grossa, PR. Uma longa fila de autoridades desfilava pelo palco. Deputado estadual, candidato a reeleição, pegou o microfone e com a voz já rouca soltou: “O povo está cansado de tanto político macarrão!”. Ficou um silêncio, pois ninguém entendeu onde ele queria chegar. Resolveu então explicar a analogia: “Politico macarrão! No começo são duros, cheios de princípios. Depois, quando entram na panelinha, começam a amolecer”.

Tem a história daquele senhor idoso de uma cidade do interior do RS, lançado candidato a Senador. Era uma figura querida por todos e resolveram fazer um evento para promover a candidatura. No dia da festa, recebeu uma lista das pessoas importantes que estavam presentes e resolveu saudá-los, um a um: “Saúdo Fulano de Tal, meu querido amigo. Obrigado ao Beltrano, pela presença ilustre…”. E por aí foi, naquela lenga lenga quilométrica até chegar ao nome de um tradicional político de outro partido: “Sr Fulano, meu querido eleitor…”. Um assessor puxou-o pela manga do casaco e cochichou: “Doutor, esse aí é adversário”. Como o velhinho não escutava muito bem, pegou a deixa e arrematou na hora: “E ainda por cima está de aniversário! Campanha política

Eu convido a todos para cantarmos o Parabéns a Você!”. E puxou o coro.

Famoso político paulista, já meio velho e cansado, não agüentava mais a estressante rotina de viagens da campanha eleitoral. Depois de uma semana na estrada, percorrendo 4 cidades por dia, foi carregado para o palanque, num fim de noite. Subiu de má vontade e foi direto pro microfone: “Meus queridos amigos de São Carlos…”. O prefeito cochichou no seu ouvido: “Aqui não é São Carlos, é São Caetano”. Já de saco cheio o velho resmungou: “Ah! É tudo a mesma merda!”. Só que o microfone estava aberto e o comentário soou em alto volume pela praça lotada. Conclusão, não levou nenhum voto no município e teve de sair sob escolta policial.

Interior do Ceará. Candidata à vereadora, discursando entusiasmada em praça pública, soltou o chavão: “O voto é um instrumento da democracia, não pode ser vendido”. A platéia veio abaixo com uma salva de palmas. Empolgada com os aplausos, ficou ainda mais inflamada e mandou: “Voto é que nem bunda. A gente só dá pra quem a gente quer!!!”.