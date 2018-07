Casa de pastores pega fogo enquanto viajavam ao Brasil

O casal Alexandre Silva e Elaine de Jesus está no Brasil em missão religiosa

Na terça-feira (10), equipes de bombeiros lutaram para extinguir as labaredas que consumiram parcialmente uma casa na cidade de Saugus (MA). As informações são do canal de TV local Sky-7. O incidente ocorreu na Juniper Drive e ninguém estava na casa no momento do incêndio.

Os vizinhos relataram ter ouvido uma forte explosão nos fundos da casa. O chefe do Corpo de Bombeiros de Saugus informou que o imóvel foi engolido pelas chamas imediatamente após a explosão.

Parentes disseram que a família que reside no lugar, Elaine de Jesus, Alexandre Silva e o filho de 11 anos do casal estão fora do país. Eles, pastores da Igreja Templo dos Milagres, em Malden (MA), estão ausentes há duas semanas em uma missão religiosa no Brasil. Os líderes religiosos cancelaram a viagem e retornarão a Saugus.

As autoridades ainda não sabem o que causou o incêndio, mas o chefe do Corpo de Bombeiros explicou que uma combustão espontânea possa ser uma possibilidade. Ele detalhou que havia uma churrasqueira com um tanque de propano na parte de trás da casa.

Temperaturas superiores a 90º graus (32º Celsius) dificultaram a ação dos bombeiros, portanto, foi solicitada ajuda extra das cidades vizinhas.