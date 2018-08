Celso Adolfo e Ronaldo Fenômeno

Cena Um

O compositor Celso Adolfo veio me visitar em New Jersey após um hiato de dois anos. Estamos em 2001.

Ele desfaz as malas, conta acontecimentos recentes, fala de shows e da difícil captação de recursos para a gravação de um novo disco. A conversa espicha até às duas da madrugada. Cansado da viagem, parte em direção ao quarto de hóspedes, após marcarmos de tomar café da manhã em uma lanchonete nas cercanias.

Cena Dois

Celso Adolfo está em na sua terra natal, São Domingos do Prata, município vizinho de João Monlevade, Nova Era, Itabira. O dia é de insuportável calor e ele está de bermuda e camisa do Clube Atlético Pratiano, imitação do Galo, times do coração. O bar do Simeão, lugar onde se encontra neste exato momento, tem a fama de fazer o melhor picolé de coco queimado do Brasil e arredores.

Filho da terra, ele confabula com conterrâneos que povoaram sua infância e se delicia com o famoso picolé, enquanto aguarda a chegada de um visitante ilustre.

Ele aguarda a presença de ninguém menos que Ronaldo Nazário de Lima, o Ronaldinho ‘Fenômeno’, craque do Barcelona, que está de passagem pela cidade e lhe prometera, durante jantar na noite anterior, ir se encontrar com ele naquele lugar, ao meio dia. O encontro serviria para levar-lhe os cem mil dólares de que tanto necessita para custear a produção do novo disco.

Vida de artista independente no Brasil é cheia de percalços e portas que se fecham. As gravadoras, poderosas e notórias por sua ganância e insensatez, costumam apostar suas fichas em nomes descartáveis que, apesar de nada acrescentarem ao panorama musical do país, são garantia de lucro imediato e fácil. Com a ajuda de Ronaldo, Celso não dependeria mais delas.

O compositor está ansioso e passara a noite dando destino aos cem mil de Ronaldinho: tanto o estúdio, outro tanto para arranjadores e músicos, isso para criação do encarte para a prensagem da obra, uma sobra para uns anúncios na imprensa.

Já é meio dia e quinze.

Passa um ônibus trazendo gente de João Monlevade. Um cachorro espanta as moscas da orelha machucada embaixo da marquise.

Os ponteiros do relógio se arrastam: 12h30min, em ponto.

Zé Albano, um professor de inglês e famoso técnico de eletrônica – de quem o cantor fora aluno no ginásio, passa para dizer boa tarde. E nada de Ronaldinho.

Quinze pra uma.

Celso já começava a desanimar, quando por detrás da nuvem de poeira levantada por um caminhão carregado de manilhas, surge o craque do Barça.

Faltam cinco minutos para a uma da tarde.

O Fenômeno calça uma sandália havaiana e está de calção e camiseta regata com as cores do clube catalão. Estampa o sorriso que lhe fez famoso, muito antes do milagre operado posteriormente pela ortodontia. Carrega uma sacola dessas de supermercado em uma das mãos e leva, dentro dela, a verba que proporcionará a alegria dos fãs e atenuará a angústia de um artista absorvido em sua saga de prosseguir na carreira.

Ronaldo continua sorrindo, atravessa a rua e entra na sorveteria, dando de cara com Zé do Bar, dono dos picolés.

Cena Três



Saio do banho, estou ligeiramente atrasado para o trabalho, mas há o compromisso do café da manhã com o amigo visitante.

Visto-me, penteio-me, passo loção pós-barba e saio em direção ao quarto de hóspedes, cuja porta ficara apenas encostada na noite anterior.

Atravesso o corredor, entro no cômodo e sacudo levemente o ombro de Celso, que dorme profundamente, ostentando ali um sorriso de enorme contentamento.

Sacudo-o, balanço-o gentilmente e ele demora a se dar conta da minha presença. Aponto para o relógio e digo que temos que nos despachar, pois dentro de duas horas teria uma reunião no escritório.

Celso Adolfo levanta-se e vai para o banheiro. Sai de lá com cara de poucos amigos. Entramos no carro e ele não diz uma única palavra, gerando um desconforto entre nós.

Apesar da amizade de longa data, eu não sabia que ele tinha o costume de acordar mal-humorado. Paciência!

Chegamos à lanchonete, fizemos o pedido e ele continuou mudo.

Apenas quando a garçonete chegou trazendo o nosso pedido – café, leite, torradas, ovos mexidos e bacon – ele se manifestou.

Deu uma tímida gargalhada e balbuciou:

– Seu estraga-prazeres. Mais dois minutinhos e eu receberia os cem mil das mãos do Fenômeno.