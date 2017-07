Células-tronco, cabeça e membros

A ciência moderna está apenas arranhando a superfície de uma revolução profunda, que mudará radicalmente todos os fundamentos médicos acumulados até agora pela humanidade: as células-tronco e sua infinitas aplicações.

UM NOVO TRONCO A PARTIR DE CÉLULAS-TRONCO

Ao invés de um pulmão, um rim, um fígado ou um coração, já podemos antever para futuro bem próximo a produção, via células-tronco, do tronco inteiro do indivíduo. Incluindo músculos, vasos, artérias, cartilagens, gordura, pele e adjacências. O raciocínio é simples e lógico: se um pâncreas, por exemplo, está caindo aos pedaços, pode-se deduzir que haja um desgaste em toda a vizinhança orgânica. Melhor a substituição do bloco inteiro ao invés de trocar peça por peça, em cirurgias sucessivas que sobrecarregam o paciente e o sistema público de saúde. Entretanto, surge com essa alternativa um certo desconforto estético, já que teremos um tronco estilo “tanquinho” sendo acoplado a braços, pernas e cabeça não tão saudáveis e atléticos. Para sanar este efeito destoante, só fabricando, também por meio das células-tronco, dois novos membros superiores, dois novos membros inferiores e uma nova cachola. Só que aí seria mais fácil clonar de uma vez o sujeito de cabo a rabo.

ENCARANDO UMA NOVA FACE

Células-tronco são realmente milagrosas. E de rara eficiência ao exterminar rapidamente a gigantesca indústria cosmética mundial, como acontecerá em breve. O freguês poderá não só clonar a sua face sem pés-de-galinha e bigodes-de-chinês, como também terá direito a escolher qual idade aparentará a cara nova, com todos os 32 dentes sem cáries ou restaurações. E mais: contará ainda com incontáveis reclonagens já incluídas no pacote. Por exemplo, um paciente que escolha uma face de 22 anos poderá repetir o procedimento quando chegar aos 36, passando a vida inteira com a fresca e lisa tez da juventude.

O DESAFIO MAIOR: UM CÉREBRO ZERO-BALA

A despeito da extrema complexidade do órgão que comanda todos os demais, experimentos com réplicas de cérebros em macacos com Alzheimer (cujos encéfalos velhos não se lembravam mais como descascar bananas), trazem alentadoras esperanças para humanos com a massa cinzenta comprometida. Do hipotálamo ao cerebelo, a clonagem com células-tronco se mostrou perfeita em todos os detalhes. O único problema é que a estrutura física é fielmente replicada, mas o conhecimento e as memórias que guardam permanecem presas ao miolo antigo. É como se houvesse um reset geral no sistema, o que forçaria um Albert Einstein, se submetido ao procedimento, a reaprender a balbuciar papá e mamã. Ou Vater e Mutter, em alemão.