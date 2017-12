Existe um paradoxo que fala de um carro velho que, aos poucos, vai sendo consertado com peças novas. Depois de um tempo, alguém recolhe as peças velhas que sobraram e constrói um outro carro com elas. A questão que se coloca é: qual o carro original? O novo feito de peças velhas ou o velho feito de peças novas?

O corpo humano produz em média 300 milhões de células por minuto, o que significa 432 trilhões por dia. Isso acontece porque as células vão envelhecendo e morrendo, e precisam ser substituídas por outras novas. São como as peças de reposição do carro que vai pro conserto.

O paradoxo do carro original me levou a refletir sobre essa loucura em que estamos metidos: a existência humana. A princípio, o que dá pra concluir é que não sou mais o mesmo que era um tempo atrás.

Há uma crença popular que diz que a cada 7 anos o corpo humano renova todas as suas células e, portanto, de tempos em tempos somos uma outra pessoa. Não é bem assim. A maioria das células é substituída o tempo todo, mas algumas não, como é o caso dos neurônios que nos acompanham até o último suspiro. O ciclo de vida de cada célula varia. As da pele se renovam a cada 2 ou 3 semanas. As do estômago e intestinos duram apenas 5 dias. As do fígado obedecem um período que varia de 150 a 500 dias. Nosso esqueleto leva cerca de 10 anos para concluir um ciclo completo de renovação, enquanto que as hemácias vivem aproximadamente 120 dias.

Cada célula nova que chega é exatamente igual à anterior. Talvez isso explique o fato de que não consigo mudar essa cara feia que Deus me deu e, por mais que eu me esforce, nunca amanheço com a cara do Rodrigo Hilbert. Pelo menos por enquanto. Com o avanço da engenharia genética, quem sabe?

Outra curiosidade é que cheguei à conclusão que a mulher que vive ao meu lado já não é a mesma. A pele de seda que gosto de acariciar é outra a cada duas semanas. Espero que ela não fique com ciúmes.

O mais interessante disso tudo é que, mesmo cheio de peças novas, meu corpo velho vai cansando e se deteriorando. Por quê? Sei lá.

O fato de eu não conseguir controlar com a mente a renovação da minha estrutura física deixa uma dúvida no ar: então quem é que manda? Quem está por trás disso tudo? Em geral, a resposta fica naquela zona nebulosa do sobrenatural, povoada de incertezas e fantasmas. Como esse é um terreno que não dá pra apalpar, minha escolha tem sido o caminho da Yoga, que me ensinou a refletir sobre o que é certo ou errado e colocar em prática. Estou vivendo a experiência, tentando fazer consciência.

E que Deus me ajude.