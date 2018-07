Chutney de pera com laranja e limão

Essa é uma versão simplificada dos chutneys tradicionais feitos com variados condimentos e especiarias. Este chutney de pera é aromatizado com canela, alecrim, cascas de laranja e limão, e é perfeito para acompanhar queijos, tomates secos, pães artesanais e saladas.

Ingredientes

1 laranja

1 limão

1 ramo de alecrim

1 folha de louro

1 pau de canela de 4 a 6 cm

1 colher (sopa) de manteiga

1 chalota ou cebola bem pequena, picadinha

1 colher (chá) de gengibre fresco ralado

4 a 5 pêras grandes, sem cascas e sem as sementes, cortadas em cubos de 1 cm

¼ de xícara (50 ml) de brandy de pera ou de laranja

⅓ de xícara (65 g) de açúcar mascavo claro (bem apertado na xícara)

Modo de preparo

Lave bem a laranja e o limão e retire uma tira larga da casca de cada. Reserve a laranja e o limão para extrair o suco depois. Com um pedaço de barbante de culinária, amarre juntos, o alecrim, a folha de louro, o pau de canela, as tiras da laranja e do limão. Deixe de lado.

Retire o suco da laranja e do limão e deixe de lado também.

Em uma panela média, sobre fogo moderado, derreta a manteiga. Acrescente a chalota, o gengibre, e a pêra e cozinhe por 6 a 8 minutos, ou até a pêra começar a liberar o suco. Adicione o brandy e deixe ferver por 2 a 3 minutos; junte o açúcar, ½ xícara do suco de laranja, 2 colheres (sopa) de suco limão, o amarrado de alecrim com canela; deixe ferver. Tampe parcialmente a panela, reduza o fogo e deixe cozinhar por 25 minutos, ou até engrossar, mexendo de vez em quando. Retire do fogo e deixe esfriar completamente. Descarte o amarrado de temperos e transfira para uma vasilha com tampa. Sirva sem temperatura ambiente ou gelado.

Rendimento: 2 ½ xícaras

Sugestão: Para acentuar o sabor, prepare o chutney com um dia de antecedência.

Dica: O chutney deve ser guardado, na geladeira, em vidros esterilizados e bem fechados, assim poderá durar até 1 mês.