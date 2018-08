De chavões, sonetos e haicais

As frases feitas, muito mais que banais, são brutais.

Normalmente as detestamos porque elas, tão óbvias, carregam em cada palavra o sumo das verdades.

E as verdades costumam doer.

Descem pela garganta como uma bebida amarga, mistura de boldo e rícino, cicuta e soda cáustica.

De todas as frases que somos obrigados a engolir, a que mais arde é aquela que dá a saber que só valorizamos as coisas depois que as perdemos.

Pessoas não são coisas, eu sei. Mas existe quem goste de “coisificar”.

Coisificamos sentimentos sem nos dar conta.

Só aceitamos certos sentimentos e verdades íntimas depois que se esgotaram as desculpas que inventamos para nos render ao que tem força maior do que tudo aquilo que nos impuseram, naquilo que crescíamos.

Insistimos em explicar o que não carece de explicação porque é autoexplicativo.

E aí somos consumidos pelo sentimento de culpa, que é uma das piores invenções do homem.

Filha da culpa, a mea-culpa possui resquícios de grandeza. Mas pouco mais.

Ela tem a precisão de um laser e a compaixão dos verdugos.

Mea-culpa e autoflagelo são irmãos.

Impossível não os sentir retalhando a carne vermelha do remorso. Deste sangramento invisível nasce o arrependimento, que quase nunca nos fará jus.

E ele sangra, gotejante, até transbordar.

De arrependidos o inferno está cheio, alguém dirá.

Talvez, por isto, carrego no ombro alguns fardos pesados.

Nenhum deles tão esmagador quanto o da convivência com meu pai, naquilo em que eu saia das calças curtas para as compridas.

Conflito de gerações aliado à minha inata dificuldade de lidar com a autoridade paterna, somados à incompreensão de sua sabedoria, além dos arroubos tão comuns aos adolescentes que acreditam erroneamente saber o caminho das pedras.

Só fui compreender o meu pai quando ele já estava perto do fim. Encontraríamos maneiras de nos comunicar, inventando assuntos, criando uma espécie de pauta que interessava aos dois.

Ele, que cresceu lavrador, me ensinou a plantar coisas. E assim conversávamos sobre meus yankees pés de jiló, seu abacateiro florindo em Betim, jabuticabas que tardavam e couves purgadas em um canteiro a milhares de milhas dos seus.

Papai não gostava de plantas que só enfeitavam e não davam o que comer. Convenci-o a mudar.

“Nós somos o resultado das escolhas que fazemos. Colhemos os frutos (espinhos e flores) das sementes que plantamos”, filosofava.

Argumentei que algumas plantas não frutíferas são essenciais, porque alimentam a alma, pelo olhar. Foi assim que ele plantou três belíssimos buganvilas, que deixou como herança enfeitando os muros da casa onde minha mãe resiste aos chamados do tempo.

Plantar flores é como escrever um poema, eu disse a ele naquele dia.

Um ano após a sua morte, plantei em chão norte-americano um tardio canteiro de Helianthus annuus.

Era meados de julho e, como se rabiscasse um poema, plantei aquelas sementes com uma silenciosa dedicatória.

Sim, meu pai, pela primeiríssima vez, brotaram de minhas mãos sonetos e haicais.

Haverá girassóis.