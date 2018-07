De estilingues, biroscas, infâncias e perdões

Fui a uma festa em que os pais levaram seus filhos. Enquanto os adultos falavam sobre as piruetas de Neymar e os desmandos de Trump, na varanda, meninos e meninos foram para uma sala em que uma televisão ligada faria pano de fundo para uma molecada atada aos telefones celulares. Se a tv fosse desligada, ninguém daria por falta dela.

Redes sociais, jogos eletrônicos, vídeos e fones de ouvido isolavam aquelas jovens almas do mundo em que respiramos. Como que hipnotizados por uma força “superior”, eles sequer se olhavam, não trocavam palavra. É até provável que alguns dialogassem por meio de alguma dessas redes, mas preferi não perguntar.

Minhas filhas pré-adolescentes estavam lá, celulares de última geração, absortas como os seus contemporâneos, o que me fez sentir deslocado no tempo e no espaço, além de péssimo pai.

Voltei para casa inquietado e fui buscar abrigo em uma cadeira no quintal, enquanto a lua cheia iluminava uma grande frustração.

Lembrei-me da infância em Minas Gerais, um período cheio de atividades e interações humaníssimas, ‘apesar’ de meu pai.

“Apesar”, porque meu velho era soldado da polícia militar, num tempo em que se respeitava os mais velhos e os ‘homens da lei’.

Naquele final dos anos 1960, início dos 1970, em São Raimundo, o soldado Lima e o cabo Sebastão totalizavam 100% do contingente de segurança da população.

Nadar no rio, pegar fruta no pé, jogar futebol, bolinha de gude (lá se chamava birosca), caçar passarinho com estilingue e brincar de pique eram atividades cotidianas.

As ruas do bairro – um labirinto sem calçamento e saneamento básico – carregavam nomes de pedras preciosas, tão comuns em chão mineiro.

Cresci na Topázio, enquanto os poetas Abel Costa e Bispo Filho reinavam na Esmeralda.

O craque Marquinhos vivia na Turmalina e Wellington Gagau, uma espécie de guru de todos nós, era o dono da Ametista.

Todos os dias, após a escola, reuníamo-nos em uma daquelas vielas empoeiradas e só voltávamos para casa quando o grito de alguma mãe anunciava o jantar.

Quebraram-se algumas vidraças na Berilo, enquanto na Granada um menino abriu um buraco na testa de um amiguinho usando uma bola de gude no estilingue.

Pronto: estava proibida a prática de caça de passarinho com estilingue, jogos com bolinhas de gude e de futebol, o que talvez explique a escassez de craques naquele período.

Os dois PMs vitalícios confiscaram estilingues, finquinhos, bolas de futebol e de gude, que rapidamente voltaram a circular entre os garotos.

É que o soldado Lima tinha o costume de esconder os brinquedos apreendidos em um caixote de madeira, que ficava atrás de uma privada desativada no fundo do quintal. Desafiante – sob o risco de levar uma surra -, eu pegava as bolinhas de gude e as recolocava em circulação. As partidas eram sempre “a valer” e eu, muito ruim de birosca, perdia sempre.

Moto-perpétuo, papai apreendia, eu surrupiava, levava para a rua e perdia. Acho que ele nunca desconfiou. Ou fingiu que não viu.

O mesmo se aplicava às bolas de futebol, que passamos a usar em campinhos de terra batida improvisados em terrenos baldios mais distantes, para evitar as vidraças da vizinhança.

Eu jamais entendi a atitude de meu pai com as nossas brincadeiras de meninos.

Certa vez, já adulto, eu o confrontei, dizendo que ele foi uma pedra no sapato da vida de toda uma geração. Ele respondeu que não compreendia a infância, porque não tivera uma. E explicou:

Aos 8 anos, logo no primeiro dia em uma escola rural, teve que abandonar a sala de aula, cabisbaixo, levado pelo braço por vovô Sebastião.

Foi assim, nesse dia, que meu pai estreou na roça, aos 8 anos. Só sairia de lá aos 21, amargurado e sem ter vivido infância e adolescência, mas cheio de calos nas mãos.

Eu o perdoei, claro.

Preciso agora entrar em contato com cada um daqueles meninos e pedir perdão em seu nome, já que ele não se encontra mais entre nós.

Com relação às minhas crianças, quem talvez precise de perdão, por gritantes falhas na criação, sou eu.