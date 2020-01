De que depende a sua produtividade?

Planejamento é fundamental

Um bom planejamento não apenas ajuda na administração de seu tempo e na manutenção de seu foco na meta planejada, como também faz com que você assuma o controle sobre as suas energias e atividades. Entretanto, é preciso saber planejar. Se preparado de maneira inadequada, um plano, necessariamente, produzirá resultados inadequados.

Comece o seu planejamento pela formação de uma equipe entrosada e confiável, a cujos membros você possa delegar e ter a tranqüilidade de que as tarefas continuarão sendo realizadas com um padrão de qualidade compatível com o seu. Para isso, escolha seus subordinados diretos e permita que eles façam o mesmo.

Aprenda que existe uma grande diferença entre planejamento e preocupação: com um planejamento, você determina as etapas para a execução de suas tarefas e as realiza; preocupando-se, você se ocupa previamente (pré-ocupa) das tarefas que deveria realizar e não as realiza.

Ninguém se mantém produtivo 365 dias por ano, todos os anos. Inclua férias no seu planejamento. E, quando estiver de férias, desligue-se do escritório.

Integrando os seus “eus”

Se você quer eliminar conflitos entre a sua vida pessoal e profissional, assuma de uma vez por todas que uma é extensão da outra.

Hoje em dia, não é mais possível determinar esses limites. E, a menos que você encare isso com naturalidade, não conseguirá eliminar o conflito e a culpa de estar pensando em trabalho enquanto está com a família e vice-versa.

Para resolver isso e minimizar um grande fator de estresse do seu dia-a-dia, harmonize a sua finalidade de vida com os seus projetos profissionais, incluindo seus valores pessoais e sonhos no seu planejamento.

Autoridade e liderança

Conheça a extensão da sua autoridade e exerça-a, mas evite confundir autoridade com arrogância. Toda autoridade deve ser exercida com a mesma naturalidade de quem fala o próprio nome. Ou seja: com a naturalidade de quem sabe perfeitamente o que está falando!

Um líder, além da autoridade, também precisa ser uma pessoa capacitada para motivar a sua equipe. Ele deve estar sempre disposto a adiar a sua gratificação subjetiva em favor do grupo. Ou seja, é preciso que ele seja um profissional automotivado, com maturidade suficiente para saber que os elogios devem servir de motivação para o grupo e que a sua motivação deve vir dos resultados.

O saber do líder não deve se limitar ao conhecimento objetivo sobre o seu trabalho ou sobre técnicas motivacionais. O líder deve saber de si. É esse o principal ingrediente da sua segurança e da sua estabilidade emocional que, conseqüentemente, se refletirá no seu relacionamento com o grupo.

Para ter a colaboração da sua equipe, um líder precisa apreciar sinceramente os esforços e a competência de seus liderados, assim como deve saber recompensar aqueles que lhe dizem a verdade, não importando quão desagradável ela possa ser. E mais: ele precisa ser justo para com todos, mas tem o dever de ser generoso para com os que têm mérito.

Dr. Lair Ribeiro — Palestrante internacional, ex-diretor da Merck Sharp & Dohme e da Ciba-Geigy Corporation, nos Estados Unidos, e autor de vários livros que se tornaram best-sellers no Brasil e em países da América Latina e da Europa. Médico cardiologista, viveu 17 anos nos Estados Unidos, onde realizou treinamentos e pesquisas na Harvard Unversity, Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University.

