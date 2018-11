Dona Tilde e outras pessoas

César Cortez me entregou uma lista de conterrâneos nossos, pessoas que não ele não conhece pessoalmente, mas garante estarem registrados em cartórios de todo o Brasil.

No cabeçalho da página, um texto explicando que o ‘objetivo da lista não é de ridicularizar ninguém, mas sim de trazer uma pequena amostra da criatividade do povo brasileiro. Os nomes foram coletados a partir de listas públicas, como uma relação de segurados com nomes estranhos divulgada pelo extinto INPS na década de 80, e pesquisas em cartórios realizadas por autores de livros especializados’.

O trabalho de pesquisa me chegou às mãos assim mesmo, do jeito que reproduzo aqui. E alguns dos nomes dessa lista, surrupiei para dividir com vocês:

Abrilina Décima Nona Caçapavana Piratininga de Almeida

Adegesto Pataca

Aeronauta Barata

Agrícola Beterraba Areia Leão

Alma de Vera

Amado Amoroso

Amável Pinto

Antonio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado

Antonio Treze de Junho de Mil Novecentos e Dezessete

Asteróide Silvério

Ava Gina (em homenagem a Ava Gardner e Gina Lolobrigida)

Colapso Cardíaco da Silva

Comigo é Nove na Garrucha Trouxada

Confessoura Dornelles

Crisoprasso Compasso

Deus É Infinitamente Misericordioso

Disney Chaplin Milhomem de Souza

Éter Sulfúrico Amazonino Rios

Flávio Cavalcante Rei da Televisão

Gerunda Gerundina Pif Paf

Graciosa Rodela D’alho

Janeiro Fevereiro de Março Abril

João Bispo de Roma

Joaquim Pinto Molhadinho

Lança Perfume Rodometálico de Andrade

Liberdade Igualdade Fraternidade Nova York Rocha

Magnésia Bisurada do Patrocínio

Natal Carnaval

Necrotério Pereira da Silva

Orquerio Cassapietra

Otávio Bundasseca

Pacífico Armando Guerra

Placenta Maricórnia da Letra Pi

Primavera Verão Outono Inverno

Produto do Amor Conjugal de Marichá e Maribel

Um Dois três de Oliveira Quatro

E o mais esdrúxulo de todos, Tospericagerja da Silva, uma homenagem à seleção do tri: Tostão, Pelé, Rivelino, Carlos Alberto, Gerson e Jairzinho….

A relação de prenomes é divertidíssima. Digna de tese, o que deve rolar por aí.

Nesta tese deve ter, certamente, Audifax, Chikakó, Deverilírio, Fordência, Gravitolina, Matozóide, Obedemigo, Ocriócrides, Omenzinha, Presolpina, Rocambole, Sudene, LetsGo e alguns casos, já devidamente explicados.

E combinações exóticas, que acabam resultando em Janycleiton Betelmonson, Kêmula Katrine, Reimar Rainier e tantos outros.

Tem o caso de Oliúde, que foi jogador de futebol profissional e atuou no Vasco e na Portuguesa com o apelido de Capitão. E tem também Usnavy, que é uma homenagem à US Navy, a gloriosa marinha americana.

Poucos dos prenomes, no entanto, devem ter constrangido tanto o seu dono como Bucetildes dos Santos, uma senhora super-tímida de Goiás, que se apresentava a todos como “Dona Tilde”.