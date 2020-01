Em que situação financeira você se encontra?

De acordo com a forma como gasta o seu dinheiro, você pode estar em uma dessas situações financeiras: de sobrevivência, trocando seis por meia dúzia, guardando dinheiro debaixo do colchão ou financeiramente independente.

Para ir a qualquer lugar, primeiro, é preciso saber de onde se está saindo. Se você desconhece a sua posição atual, fica difícil obter qualquer orientação.

Depois, é preciso decidir para onde se quer ir. Nunca encontrei alguém que quisesse conquistar piores condições de vida. Todos queremos melhorar! E, aí, vem a pergunta-chave: — Como chegar lá?

O caminho das pedras

Não é possível dissociar bem-estar financeiro de prosperidade. Logo, entender de prosperidade é conhecer o caminho das pedras!

Ser próspero é diferente de ser rico. Rico é quem tem dinheiro. Mas quem tem dinheiro pode perdê-lo. E quem tem dinheiro e o perde só será capaz de ganhá-lo de novo se for próspero. Enfim, próspera é a pessoa que conhece a trilha para construir e reconstruir os aspectos básicos da sua vida: saúde, amizades e riqueza.

Consciência de prosperidade

Prosperidade é a harmonia com a abundância do universo. E isso imediatamente se manifesta como prosperidade material, que nada mais é do que o poder de ganhar dinheiro.

Prosperidade é um estado mental que independe de dinheiro.

Existem, hoje, fortunas fabulosas que foram construídas por pessoas que, mesmo tendo nascido em um ambiente humilde, tinham consciência de prosperidade. Há, também, exemplos de imigrantes que, tendo perdido tudo na guerra, desembarcaram em uma terra distante, com a roupa do corpo e a consciência de prosperidade, e recuperaram a fortuna.

Da mesma forma que tais pessoas manifestaram fortunas materiais, elas também manifestam saúde, bem-estar e felicidade. Essas pessoas são responsáveis pela geração de riqueza no Universo.

— Tudo bem! O universo dá tudo a quem tem essa consciência. E os outros ficam a ver navios?

Com o entendimento superior que essas pessoas têm de prosperidade e de abundância, são capazes de ensinar tudo o que sabem para que todos também possam ser prósperos e abundantes. No entanto, elas só podem ensinar o caminho. Percorrê-lo, o que significa desenvolver a consciência de prosperidade, fica por conta de cada um.

Dr. Lair Ribeiro — Palestrante internacional, ex-diretor da Merck Sharp & Dohme e da Ciba-Geigy Corporation, nos Estados Unidos, e autor de vários livros que se tornaram best-sellers no Brasil e em países da América Latina e da Europa. Médico cardiologista, viveu 17 anos nos Estados Unidos, onde realizou treinamentos e pesquisas na Harvard Unversity, Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University.

Webpage: www.lairribeiro.com.br

e-mail: [email protected]

Tel. 0-55-11-3889.0038