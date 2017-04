Entre o amor e o orgulho

A minha rua estava salpicada de bandeirinhas com as cores do país. Véspera do quatro de julho, dia da independêndência dos Estados Unidos, a rua se vestiu de azul, vermelho e branco.

Norte-americano nascido noutro país, abracei desde o início o amor que as pessoas nascidas aqui tem por esta terra. Eu jamais contextualizei, apenas senti.

Em momento nenhum eu me senti não americano. Mesmo quando não tinha documentos que me provavam sê-lo, eu já me sentia parte desta colcha de retalhos.

Olho para os lados tão logo ponho os pés na rua e sei que na casa da frente existe uma família ítalo-americana, já de segunda geração. À esquerda dela vivem uns chineses e a filha Rosa Xia, amiga de Clarice, minha caçula. Na casa da esquina vive Jim Gamble, afro-descendente. De vez em quando ele parece para beber sangria comigo. Tem uma gargalhada anasalada e é o cara mais bem-humorado da Hazelwood Avenue.

Na direita da minha casa vive um casal de velhinhos. Ela é da Síria. Ele serviu na segunda guerra. Volta e meia passo alfaces e tomates da minha horta por cima da cerca. Eles adoram. Vivem longe dos filhos e parece que nos adotaram.

Na casa do lado esquerda vivem Mathew e Victoria com o casal de filhos. Victoria é espanhola e o marido nasceu no Bronx, filho de pais colombianos. São ambos professores universitários e adoram os filmes de Almodóvar. De vez em quando falamos sobre cinema.

Eu vivo nos Estados Unidos da América desde 1984. Trata-se de um país feito por pessoas do mundo inteiro. Um país como a minha rua. Esta que acabo de descrever.

Nos tempos recentes, com a crescente onda de xenofobia e a verdadeira cruzada anti-imigrante, faz-me tremenda confusão ver Donald Trump e seus iguais vomitando ódio em todas as direções.

No domingo, vendo televisão, um anúncio chamou-me a atenção. O ator vem caminhando pela rua e sua conversa é música para os meus ouvidos. Ele diz que patriotismo tem muito mais a ver com amor do que com orgulho. E que a rotulação das pessoas é algo que não deveria representar o que é ser verdadeiramente americano. A grosso modo, reproduzo a seguir o que ele diz na sua fala.

Patriotismo é amor por um país e não apenas sentir orgulho dele.

Afinal, do que é feito este país que amamos tanto?

Ele é muito mais do que uma imensa rocha recheada de pumas e águias.

Feche os olhos e imagine como é o cidadão deste país?

Qual a idade dele? Qual a cor do seu cabelo? Quanto de peso ele consegue levantar nos braços?

Pensou?

É muito provável que a fotografia que você desenhou seja diferente da realidade.

Dos 319 milhões de americanos, 51% são mulheres

54 milhões são latinos.

40 milhões são idosos.

27 milhões possuem alguma deficiência física.

18 milhões são asiáticos

9 milhões são lésbicas, gays, bissexuais ou transexuais, o que equivale a um numero maior do que o da população do estado da Virgínia

Cerca de10 milhões de americanos são ruivos.

3.5 milhões de americanos são muçulmanos, o que dá o triplo do número de soldados americanos nas forças armadas.

Quase a metade do país pertence às minorias. São lésbicas, afro-descendentes, bissexuais, transexuais e índios americanos. E eles se orgulham do que são.

Sabemos que rótulos nos desvalorizam e impede que mantenhamos ligados àquilo que somos, à nossa cultura e nossos valores e identidade.

Afinal, o que é mais americano do que desfrutar da liberdade de celebrar as coisas que nos fazem ser o que somos?

Estamos cerzidos às estrelas e listras da bandeira deste país, da constituição, do que ficou da batalha de Gettysburg e até do nosso slogan “E Pluribus Unum”. Tudo isto está no nome do nosso país, os Estados Unidos da América do Norte

Portanto, o patriotismo não deveria falar apenas do orgulho pelo país, mas também do amor por ele e suas pessoas. Amor independente da idade, deficiência física, sexualidade, raça ou religião.

No momento em que julgamos uma pessoa baseados em algum rótulo, não estamos sendo patriotas. Então, tentemos novamente.

Feche os seus olhos e imagine uma pessoa comum, um americano típico, que pode ser João, Joana, Jean ou Juan….

As pessoas que fazem este país são americanas, independente de qualquer rótulo.

E é por aqui o caminho.