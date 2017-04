Faxina étnica

Hoje, assunto é sério. O jogo político é complexo e cheio de armadilhas, mas num momento em que a máquina administrativa do governo brasileiro está absolutamente infectada pelo vírus da corrupção, é preciso tomar uma posição. O absurdo é tão grande que, só para citar como exemplo, 100% dos projetos do Ministério do Turismo são irregulares. Eu disse 100%.

Nossa presidenta resolveu fazer uma faxina no Ministério dos Transportes, pois a sujeira era tanta que não cabia mais embaixo do tapete. Só que ela mexeu em ninho de marimbondo e a sociedade brasileira agora se manifesta para que a limpeza seja completa.

Alguns acham que a Dilma quer fazer apenas uma faxina de fachada, visando as próximas eleições. É claro que ela vai pesar os dividendos políticos da sua iniciativa, mas não importa. O que interessa no momento é que ela seja empurrada pela opinião pública brasileira de tal forma que não consiga mais voltar atrás. Ninguém agüenta mais isso.

Minha posição pessoal, em resumo, é a seguinte:

1) Faxina ética – ampla, geral e irrestrita

apoio à iniciativa de faxina da Dilma e à Frente Suprapartidária do Senado de Combate à Corrupção e à Impunidade.

mobilização e manifestações como forma de pressão: OAB, CNBB, ABI, Fiesp, Firjan, imprensa, sindicatos, artistas, formadores de opinião, UNE, jovens/estudantes através de rede sociais… etc, etc.

2) mecanismos de manutenção do processo – não adianta limpar e deixar que continuem sujando

apoio ao projeto de “modernização dos métodos de licitação e processo de transparência” sugeridos pela Câmara de Gestão – a Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade foi criada pela Dilma, funciona dentro do Palácio do Planalto, mas não tem apoio dentro do próprio governo – a idéia de ferramentas de aprimoramento da gestão pública é fundamental para reduzir as irregularidades e as possibilidades de desvio do dinheiro público.

3) punição aos culpados

apoio às investigações da CGU (Controladoria Geral da União), da PGU (Procuradoria Geral da União), do TCU (Tribunal de Contas da União) e às ações da Polícia Federal, para que possam trabalhar de forma independente.

4) recuperação do dinheiro

apoio à AGU (Advocacia Geral da União) no seu esforço de recuperar o dinheiro desviado.