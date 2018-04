Martinho da Vila, Fafá de Belém, Ney Matogrosso, Zé Ramalho da Paraíba, Gaúcho da Fronteira, Robertinho do Recife, Rosinha de Valença, Canhoto da Paraíba, João Pernambuco, Chico Maranhão, Bahiano, Catulo da Paixão Cearense, Novos Baianos, Pessoal do Ceará, Os Cariocas e a Banda de Pífanos de Caruaru. Patativa do Assaré, Barão de Itararé, Analista de Bagé, Ana Botafogo, João do Rio, Baby do Brasil.

Ronaldinho Gaúcho, Renato Gaúcho, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Marcelinho Carioca, Marcelinho Paulista, Fábio, Fernando, Gil e Júnior Baiano, Dudu Cearense, Ceará e Pará.

Neguinho da Beija-Flor, Noca da Portela, Xangô da Mangueira, Dominguinhos do Estácio.

Engenheiros do Hawaii, Chico Buarque de Hollanda, Hamilton de Holanda, George Israel, Emilio Santiago, Vanderlei Luxemburgo, Hanói Hanói, Patrícia França, Cátia de França, Beto Jamaica, Biafra, Mel Lisboa, Renato Russo.

Barca do Sol, Bando da Lua, Scarlet Moon, Marcelinho da Lua, Céu da Boca, Céu, Camisa de Vênus, Júpiter Maçã, Daniela Mercury, João Mineiro e Marciano.

Gente do Brasil, gente brasileira, gente da gente.

Jackson do Pandeiro, Jacob do Bandolim, Paulinho da Viola, Nelson Cavaquinho, Chiquinho do Acordeon, Oswaldinho do Acordeon, Edu da Gaita, Quinteto Violado, Chico Batera, Dino 7 Cordas, Raul do Trombone, Serginho Trombone, Paulinho Trompete, Paulinho Guitarra, Jorginho do Pandeiro, Jorginho da Flauta, Jair do Cavaquinho, Pedrinho do Cavaco, Mano Décio da Viola.

Zeca Pagodinho, Luis Melodia, Maurício Maestro, Os Batutas, Originais do Samba, Harmonia do Samba, Funk’n Lata e AfroReggae.

Nara Leão, Danuza Leão, Mariza Leão, Emerson Leão, Leão Lobo, Heitor Villa-Lobos, Dado Villa-Lobos, Fernando, Edu e Bena Lobo. Lobão, Marisa Gata Mansa, Cama de Gato, Bonde do Tigrão, Borba Gato, Marcelo Camelo, Paulinho Moska, Miquinhos Amestrados, Kid Abelha, Pato Fu. Arnaldo Cesar Coelho, Alexandre Pato, Paulo Henrique Ganso, Paulo Roberto Falcão. Falcão do Rappa, do futsal, do brega. João, Adriana e Clarice Falcão. Joelho de Porco, Cachorro Grande, Meire Pavão, Formiga, Nuno Cobra, Garrincha, Márcia Cabrita, Paloma Duarte, Ziraldo Alves Pinto, Edson Cordeiro, Asa de Águia, Lula, Ratinho, Amigo da Onça, João Emanuel Carneiro, Macaco Simão, Bixo da Seda, Canarinhos de Petrópolis, Guerra-Peixe, Galo Preto, Ratos de Porão, Sandra Passarinho, Jararaca e Ratinho.

Marília Pêra, Sandra Pêra, Amora Pêra, Antônio Pitanga, Camila Pitanga, Marina Lima, Fernanda Lima, Helena e Ellen de Lima, Família Lima, Castanha e Caju, Selma do Coco, Milton Banana, Chiclete com Banana.

Mastruz com Leite, Cláudia Leitte, Secos e Molhados, Adriana Varejão, Felipe Massa, Trio Mocotó, Farofa Carioca, Carlos Cachaça, Almôndegas, Herva Doce, Batatinha, Passoca, Gordurinha.

Patricia Poeta, Gabriel o Pensador, Nelson Sargento, Paulinho Boca de Cantor, Walter Alfaiate, Procópio e Bibi Ferreira, Zeca Baleiro, Arrigo Barnabé, Tiradentes, José Roberto Torero.

Beth Carvalho, Roberto de Carvalho, Armando Nogueira, Marcos Palmeira, Th ierry Figueira, Geraldo Pereira, Tonico Pereira, Carlos Alberto Parreira, Silas de Oliveira, Dalva de Oliveira, Paolla Oliveira, Leila, Chico e Paulo Cesar Pinheiro.

Paralamas do Sucesso, Bidê ou Balde, Lampião, Vassourinha, Cartola, Arlindo Cruz e Sombrinha, Marília Medalha, Manuel Bandeira, Machado de Assis, Maria Clara e Ana Maria Machado, Reginaldo Leme, Rita Cadillac, Roberto Dinamite, Tostão, Glória Pires, Juca Chaves.

Maria Bonita, Hermínio Bello de Carvalho, Antônio Callado, Sebastião Salgado, Assis Valente, Jorge Amado, Caetano Veloso, Marieta Severo, Fausto Silva, Galvão Bueno, Dudu Nobre, Moacyr Franco, Jorge Furtado, Ângela e Leandra Leal, Diana Pequeno, Paulo Cesar Grande, Garganta Profunda, Boca Livre.

Barão Vermelho, Billy Blanco, Black Rio, Branco, Branco Mello, Carlinhos Brown, Preta Gil, Paulinho Pedra Azul, Pena Branca e Xavantinho, Inezita e Ary Barroso, Samuel e Noel Rosa.

Patricia Pillar, Pedro Luis e a Parede, Walter Casagrande, Fernanda Torres, Evandro Mesquita, Paulo Pontes, Osório Duque Estrada, Sérgio Porto.

Marisa Monte, Fernanda Montenegro, Glauber Rocha, João de Barro, Manoel de Barros, Ana Terra, Myriam Rios, Natália do Vale, Adélia Prado, Augusto e Haroldo de Campos, Vanessa e Roberto Da Matta.

Toninho Horta, Jaime Monjardim, Fundo de Quintal. Tony Tornado, Hilda Furacão, Roberto Bomtempo. Rildo Hora, Sergio Dias, Antônio Dias, Domingos de Oliveira e Dominguinhos.

Heitor dos Prazeres, Elke Maravilha, Noite Ilustrada, Cordel do Fogo Encantado, Jovelina Pérola Negra, Arthur Bispo do Rosário, Augusto dos Anjos, Qorpo Santo, Agostinho dos Santos, Zuenir Ventura, Perfeito Fortuna.

* Ilustração: tela de Cândido Portinari