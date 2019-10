Golpe na internet

O mundo está cheio de falcatruas. Há um espírito de malandragem entranhado nesse tipo de capitalismo em que estamos metidos, uma relação egoísta de mercado onde o que importa é se dar bem, obter lucros e vantagens. Mesmo que o outro se ferre.

Ando cansado disso tudo. Outro dia comprei um celular com acesso à internet. Dois meses depois pedi para cancelar o serviço de web, pois não funcionava. Não cancelaram. E continuaram cobrando. Apesar de afirmarem que seria providenciado, nas 5 ligações que fiz. Ligações gravadas e com número de protocolo. Fui até a loja tentar resolver e pasmem: a loja só vende. Qualquer outro tipo de serviço ou informação tem que ser tratado pelo telefone. Depois que você cai na armadilha, só consegue se comunicar com a empresa através do teleatendimento, aquelas garotas preparadas para não resolver nada. Exausto daquele inferno, decidi cancelar minha linha definitivamente. Impossível, não te deixam sair. E continuam cobrando, inclusive serviços que nunca solicitei. Fiquei 7 meses nessa novela, até que, com a ajuda do Procon e da Anatel, consegui me livrar da praga. Mudei de operadora e até agora a experiência tem sido ótima. Estou entusiasmado. Vamos ver a sequência.

O problema é que esse modelo de negócio, que eu prefiro chamar de golpe, virou padrão em várias prestadoras de serviço. De todas as áreas. Se no mundo real, grandes empresas funcionam como estelionatárias, no mundo virtual então a coisa sai do controle. Na internet sempre aparece a figura do golpista, aquele cara que quer se dar bem sem fazer esforço. Ou lhe vender algo que você não precisa. Ou enviar cartas bombas infectadas com vírus, pra vasculhar o seu HD. Enfim, a rede é um campo minado.

Eu recebo muita porcaria por email. Como se já não bastassem os “amigos” tentando empurrar correntes religiosas, sempre tem alguém querendo me fazer assinar jornais e revistas que eu já assino. Ou me pedindo dinheiro para as vítimas do terremoto de um país que não existe.

O que eu mais lamento nisso tudo, mais do que perder tempo, dinheiro e a paciência, é que estão acabando com meu bom humor. Por isso, gostei de saber por um amigo, de um novo golpe pela internet. O anúncio oferecia um aparelho para aumentar o tamanho do pênis. Meu amigo entusiasmado pagou pra ver e mandaram uma lupa pra ele.

Uma lupa! Esse golpista safado tá nem aí para os valores humanos, mas não perdeu o bom humor. Pelo menos isso.