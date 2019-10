Google em camadas

É chover no molhado afirmar que o Google sabe de tudo o que há sobre a face da terra. Agora, abaixo da face também. Centenas de metros abaixo.

Assim, o internauta conhece não apenas o que consta em determinada localização, mas também se informa sobre o que existia ali em tempos remotos.

Num verdadeiro trabalho de arqueologia, o gigante das buscas vem mapeando e escavando as muitas camadas de detritos e utensílios soterrados, que revelam o dia a dia de gerações passadas.

Como exemplo, na mesma coordenada geográfica foram localizados, em camadas bem definidas cronologicamente:

– Dois peões de ludo nas cores azul e amarelo, estojo vazio de canetinhas Sylvapen e lata de doce de gergelim Halawi Istambul, com data de validade de 10-09-1978, ainda não aberta. Pulverizador de veneno para uso agrícola. Tubo catódico 20 polegadas TV Colorado RQ. Molhador de dedos com esponja umidificadora, para contagem de dinheiro. Recibo de quitação da TRU – Taxa Rodoviária Única.

– Espelho retrovisor esquerdo e pneu estepe de Lambretta LI ano 1965. Esfregão, Magiclick, ficha DDD Telerj, capa de selim de bicicleta com distintivo do Corinthians.

– Placa de madeira com a inscrição “Fazenda Beata Eduardina”, de propriedade do Sr. Osório Dias de Arruda Filho. Uma garrucha sem gatilho e com o punho de madrepérola intacto. Retrato da primeira comunhão de Osorinho de Arruda Neto em companhia de onze outras crianças não identificadas, provavelmente colegas da classe de catecismo. Indícios de “chifre” feito por caneta tinteiro em um dos garotos da turma, posicionado no canto superior direito da citada fotografia.

Quem pensava que o Google era o senhor da informação planetária, mal arranha a superfície da verdade. Pode ter certeza que o buraco é mais embaixo.

Esta é uma obra de ficção.

© Direitos Reservados