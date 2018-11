Honrando o que está escrito na “tábua”

Os políticos republicanos passaram os últimos meses demonizando os imigrantes indocumentados, transformando-os em um saco de pancadas, tentando jogar contra eles a opinião pública.

Gastaram mais de 124 milhões em anúncios e a quantia é cinco vezes maior que o montante gasto durante o mesmo período nas eleições de meio termo, em 2014. O tema imigração ganhou tanto destaque, que foi o principal foco de um em cada quatro candidatos do partido, como revelaram os anúncios postados no facebook.

Ao final da contagem de votos, ficou constatado que foi dinheiro jogado fora.

Em estados como Indiana, Missouri e North Dakota, conhecidos redutos do GOP, é provável que tenha surtido (algum) efeito. Em outros, no entanto, foi um tiro que saiu pela culatra.

Em distritos de crescente diversidade étnica, os eleitores rejeitaram o discurso.

Na Virgínia, por exemplo, a candidata Barbara Comstock perdeu para a democrata Jennifer Wexton, que apresentou uma plataforma pró-imigrantes. Saliente-se que, há quatro décadas, o distrito é dominado pelo GOP.

No Arizona, a republicana Wendy Rogers publicou anúncios com teor pesado, chamando o estado de “marco zero”da “invasão” de indocumentados no país, mas acabou perdendo para a sua oponente por 17 mil votos.

O distrito, conhecido por sua tendência republicana, teve mais de 16 mil novos eleitores de descendência hispânica e asiática nos últimos dois anos. A história se repetiria em outros estados.

Uma pesquisa divulgada recentemente dá a saber que o voto do eleitor branco foi reduzido em 44 dos 45 distritos. A pesquisa foi realizada, entre 2016 e 2018.

Registrou-se ali um aumento de eleitores de descendência asiática, hispânica ou mesmo de pessoas nascidas em outros países e que receberam a cidadania norte-americana recentemente.

Para especialistas, o novo quadro fez com que muitos candidatos repensem as suas plataformas para as eleições de 2020. Até lá, espera-se que 590 mil novos eleitores asiáticos ou hispânicos estarão aptos a votar.

Some-se a eles os eleitores independentes e mulheres residentes nos subúrbios, com fortes inclinações democratas. Para o GOP, é um óbvio motivo de preocupação.

É provável que o resultado das urnas deflagre um bom momento para os indocumentados, principalmente para aqueles filhos de imigrantes que chegaram ao país ainda criança e gozaram de residência legal temporária, mas foram rescindidos por Trump.

Antes que o assunto vá parar na Suprema Corte, é plausível pensar que legisladores de ambos os partidos se sentem, e tentem resolver o assunto, encerrando um dos capítulos mais tristes da história do país.

Deportar um jovem que chegou ao país ainda criança e não conhece outra vida – que não a vivida aqui nos EUA -, teria resultados catastróficos para milhões.

Na minha visão, no entanto, a questão do DACA é apenas um paliativo, um ‘band aid’ colocado em uma ferida muito maior.

Penso naqueles que vivem aqui há décadas e não tiveram a oportunidade da legalização e ainda vivem na clandestinidade.

Não tenho dados científicos para afirmar, mas acredito que o número seja maior, bem maior, do que os 11 milhões divulgados pelas autoridades.

Donald Trump usa o status migratória destas pessoas como gasolina, que ele derrama em uma fogueira de ódio, acesa por ele nos corações e mentes de milhões de norte-americanos.

Nunca se cometeu tantos crimes de motivação ‘étnica’, como no governo Trump.

Com a retomada democrata da maioria na Câmara, torço para que o país conceda uma nova oportunidade para os imigrantes, que tanto colaboram para o crescimento da nação.

E que o governo honre as inscrições gravadas na ‘tábua’ da estátua da Liberdade, um dos maiores símbolos do que melhor representa este país:

“Dai-me os seus fatigados, os seus pobres,

As suas massas encurraladas ansiosas por respirar liberdade

O miserável refugo das suas costas apinhadas.

Mandai-me os sem abrigo, os arremessados pelas tempestades,

Pois eu ergo o meu farol junto ao portal dourado.”