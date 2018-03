Inventor de maldades

Comecei com um uisquinho sem compromisso.

Fim de expediente, dia chato no escritório, aquele drink serviria para relaxar e eu ainda chegaria à casa a tempo de jantar.

Não deu nem para o começo. A sede era funda e pedi mais um.

E depois outro. E mais outro.

Aí apareceu um conhecido, que falou de uma cerveja belga maravilhosa, pela qual ele acabara de se apaixonar.

Sabe aquela loura gelada? – ele perguntou.

– Então. Aquela!

E continuou como se fosse um vendedor de carros falando do último modelo da Ferrari a um aficionado:

– É ela.

Molhou a palavra na tal loura e prosseguiu:

– É ela, só que mais gostosa, perfumada, acetinada, e desce como se fizesse um carinho na pele da gente. Só que por dentro.

Decidi que tinha que conhecer a tal loura que fazia um carinho por dentro da pele.

Virei o uísque de uma talagada só, chamei o garçom e lá fui trocar uns carinhos com a loura.

Devia ser boa.

Afinal, nove dólares por uma garrafinha de 600 ml, ela tinha que ser.

E era realmente muito boa.

Aí me atraquei com ela, e ela comigo. Foi amor ao primeiro gole.

O calor insuportável clamava por mais dessa maravilha belga.

Reparei que os donos dos bares e restaurantes desligam o ar-condicionado e mandam os cozinheiros exagerarem no sal e na pimenta dos petiscos nestes dias mais quentes.

Pedi a saideira e um táxi, porque não me sentia apto a dirigir até em casa.

O jantar em família havia ido para as cucuias e tratei de ir logo para o quarto. O trajeto até o segundo andar fez com que eu me sentisse ligeiramente zonzo e nauseado.

Despi-me – isentado do banho – e horizontalizei.

Mal me deitei, a cama deu de rodar.

– Que diabo é este? – perguntei a ninguém.

E ela rodava como se fosse um relógio e eu o seu ponteiro. E numa velocidade de ventilador.

Não sei quando parou o homem-ventilador.

Mas demorou uma eternidade.

Acordei com a cabeça oca como um abacate, os miolos chacoalhando como se fossem a semente.

Pus-me de pé, heroicamente, e arrastei o cadáver até o banheiro.

Uma vez lá, deixei a ducha fria correr sobre a minha miséria.

Maldito sujeito que inventou tudo isto, pus-me a pensar.

Quem inventou a ressaca inventou as piores coisas desta vida.

Ele inventou o imposto de renda, o trânsito de São Paulo, a Festa de Barretos e Zezé di Camargo e Luciano.

Inventou o sertanejo universitário, a broxada, a ejaculação precoce e o zero a zero no futebol.

Ele inventou Galvão Bueno, o uísque paraguaio, o cecê no transporte coletivo, a calvície e o horário eleitoral na televisão.

Inventou os jogos do Campeonato brasileiro às 10 da noite, principalmente às quartas-feiras.

Inventou ainda a fila de banco, a repartição pública e o mau-humor das pessoas que trabalham nestes departamentos.

E inventou também o gosto do boné do chapéu do maquinista do trem.

O gosto do cabo de guarda-chuva.

E da tábua de chiqueiro de porcos, que fica na boca quando acordamos ressacados, achando que um pedaço da gente prescreveu.

Quem inventou a ressaca inventou um verdugo e o soltou dentro de nossas consciências para que ele nos faça jurar, a cada pileque, que nunca mais beberemos.

Sim, eu juro.

Eu prometo.

Eu nunca mais beberei.