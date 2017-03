Isso é Rock’n’roll

If you tried to give rock and roll another name,

you might call it ‘Chuck Berry’.

John Lennon

Chuck Berry, lendário pioneiro do rock, morreu sábado, 19 de fevereiro, aos 90 anos de idade. Até pouco tempo continuava tocando, cantando e fazendo seus passos de ganso.

Mr. Rock’n’Roll era o próprio espírito da coisa. O símbolo encarnado de uma atitude de vida que vem passando de geração a geração, demolindo tabus, hotéis e outras frescuras. Se você quer entender realmente do que estou falando, precisa aprender a tocar guitarra, formar uma banda e cair na estrada.

Há dez anos, Chuck foi contratado para fazer um show na Feira de Jaguariúna, interior de São Paulo. No dia da viagem, chegou de Los Angeles a noticia de que, além de Chuck Berry, havia embarcado na primeira classe (por conta da produção) uma de suas filhas. A coitada foi acompanhar o pai até o aeroporto e acabou carregada para um certo país tropical do hemisfério sul. Com a roupa do corpo.

Uma das exigências contratuais do artista era que ele mesmo dirigia os carros em que andava. Não gostava de motorista. E tinha que andar sempre sozinho, sem ninguém pra incomodar. A produção providenciou o aluguel de um automóvel de luxo e entregou a chave para ele na chegada do vôo em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos.

Dali ele deveria seguir dirigindo até a cidade de Jaguariúna, que fica a 130 km de distância, onde estava tudo preparado para recebê-lo. Dentro do carro, um mapa da estrada, água, refrigerantes e uns CDs de rock nacional.

Como tratava-se de um senhor de idade, meio maluco, que não falava português, colocaram atrás dele, para qualquer eventualidade, uma van com seguranças, produtores e o pessoal da gravadora. Ah, e a filha.

Chuck arrancou aos pinotes e acelerou fundo. Ainda em São Paulo, na marginal Pinheiros, enxergou o hotel Marriot. Gostou do que viu, entrou e pediu uma suite. O pessoal da produção, que tinha ordem para não contestar o artista, coordenou os detalhes da hospedagem.

No dia seguinte, perto da hora do show, Chuck desceu do quarto, pegou o carro e seguiu em direção ao local, onde já estava sua banda e equipe técnica. E a van atrás, monitorando.

Chegou antes do horário previsto, foi direto pro palco, pegou a guitarra, saiu tocando sem ser anunciado e fez um show inesquecível. Dançou o ganso, incendiou a platéia com seu rock básico e foi embora. Pegou o carro e sumiu.

Horas depois, quando já estavam todos desesperados, a produção recebeu um telefonema da locadora de automóveis. O velho Chuck, como convém ao espírito da coisa, havia seguido direto pro aeroporto, sem malas, sem passagem e sem a filha. Parou o carro na porta do aeroporto, deixou a chave em cima do capô, pegou o primeiro avião que encontrou e foi embora pra casa.

Puro rock’n’roll.

Kledir Ramil