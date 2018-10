Na era do rádio

Foi através do rádio que, ainda criança, me apaixonei por música popular. Tenho até hoje guardada na memória a programação das rádios do meu tempo de guri. “Quero que vá tudo pro inferno” ficou várias semanas em primeiro lugar na parada de sucessos e cada vez que tocava a gente cantava junto, aos gritos. Além de música, também era através do rádio que o mundo chegava até nós. Foi no velho aparelho valvulado da cozinha da vó Ramona, que escutei a notícia do assassinato de John Kennedy. Todos choravam como se tivessem perdido algum parente.

O tema de abertura do Repórter Esso, com seus metais estridentes, deixava todo mundo de cabelo em pé. Alguma coisa importante havia acontecido e precisava ser informada ao público. Mesmo que não fosse, a notícia virava importante só por estar ali, na voz de Heron Domingues.

Em Pelotas havia 3 estações de rádio: a Cultura, a Tupanci e a Pelotense. Depois surgiu a Érre U, Rádio Universidade. A Rádio Cultura tinha um programa de auditório todo domingo de manhã chamado Clube Infantil Trevi. Era apresentado pelos tios Tufi e Maurício. Foi ali que tudo começou. Palco, microfones, camarins. Um mundo novo e fascinante para Kleiton e eu, dois guris com uma banda chamada Caras Sujas. O nome estranho, mania que nos perseguiu por um bom tempo, vinha do título de uma novela da época, protagonizada por Sérgio Cardoso. O repertório dos Caras Sujas era uma miscelânea que incluia versões de Beatles, coisas da Jovem Guarda, Adoniran Barbosa e boleros argentinos. Ah sim, e as italianas: Si Piangi Si Ride, No No Letá, Amor Scuzami, Dateme um Martelo…

A formação da banda era insólita: violão, cavaquinho e pandeiro. Tudo o que se queria na época era montar uma banda de guitarras e bateria, como os cabeludos de Liverpool. Como não havia grana para comprar os instrumentos, tentávamos reproduzir as músicas com as ferramentas que tínhamos.

Ali, no Clube Infantil da Cultura, sonhamos pela primeira vez com um disco gravado. Mas não passou de um sonho. Já na adolescência, participamos do Samba Jovem, o festival da RU, fazendo coro para as canções do Kleber, nosso irmão mais velho, e finalmente conseguimos ouvir nossa voz gravada em disco: o antológico “1o LP de Pelotas”.

Mais tarde, em Porto Alegre, registramos em 2 canais as primeiras gravações do Almôndegas, a banda que faria história no RS. A Rádio Continental cedeu o estúdio e começou a tocar as músicas em sua programação. Foi um acontecimento. Lembro até hoje a primeira vez que escutei minha voz cantando no rádio. Eu vinha no fuca da Dadá – sim, lá no sul a gente não dizia fusca – pela Av. Independência e começou a tocar Até Não Mais. Até hoje gosto de me escutar cantando no rádio. A diferença é que, depois de estrear nas ondas médias da AM e inaugurar a frequência modulada da FM, agora escuto minha voz em digital, nas rádios da internet.