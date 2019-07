O homem na lua

Não sei se você sabe, mas fui o primeiro homem a pisar na lua. Eu estava lá na Apolo XI, com o Armstrong, o Aldrin e aquele outro que eu não lembro o nome. Sim, éramos quatro astronautas. Só apareciam três porque eu estava filmando o tempo todo. Alguém tinha que fazer o trabalho pesado.

A cápsula era minúscula, o Aldrin teve que ir no colo. Na chegada, desci na frente dos outros pra poder filmar e bater as fotos. Então… com licença, eu fui o primeiro. Se você prestar bem atenção vai notar que seria impossível fazerem aqueles registros todos sem alguém por trás das câmeras.

Não tô querendo me exibir, mas essa é a verdade. Eu devia ter feito pelo menos uma selfie. Nunca recebi os créditos, as honras, enfim, apagaram meu nome da História. O importante é que cumpri com o meu dever e, sem querer fazer intriga, por um cachê bem mais barato do que o dos outros, inclusive daquele que eu não lembro o nome.

Detalhe: no momento de começarmos a caminhada histórica pelo Mar da Tranquilidade sussurrei pelo interfone: “Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade”. Foi aí que o Armstrong, esperto, traduziu a frase pro inglês e repetiu em voz alta.

Tudo bem. Pelo menos consegui voltar pra casa.