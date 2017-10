Letra, Música e Autorretrato

“Coisa boa é um amigo, pra poder conversar e trocar figurinhas”. Os mais recentes projetos de Kleiton & Kledir estão recheados de sentimentos bacanas. Resolvemos abrir o coração e confirmamos o que todos já sabem: os afetos são contagiantes.

Tudo começou com a gravação de Autorretrato, novo CD/DVD de inéditas, uma realização do Canal Brasil e lançamento Som Livre/Rádio Globo. A produção é de Paul Ralphes, nosso amigo inglês que hoje é considerado um dos melhores produtores em atividade no Brasil. Paul fez um trabalho brilhante. Reuniu um time de craques e realizou um disco de concepção contemporânea, usando instrumentos com a sonoridade clássica das bandas dos anos 60.

Potencializando o espírito da coisa, chegou o diretor Edson Erdmann, outro amigo de longa data, com seus quase 2 metros de altura. Tudo em Edson é grandioso, exagerado. A começar pelo seu talento. O que era pra ser um simples registro audiovisual da gravação virou um filme-documentário original e surpreendente. Edson trouxe entusiasmo, equipamentos de última geração e uma equipe de gente muito especial, que atende pelo nome de Histórias Incríveis.

Por trás de tudo, carregando o piano, o auxilio luxuoso de Branca Ramil, nossa irmã e empresária, e João Schmidt, nosso querido produtor e companheiro de todas as horas. E vieram as Chicas, o José de Abreu… Para finalizar o trabalho, a embalagem traz a assinatura de mais um amigo, o genial designer Felipe Taborda.

Kleiton e eu fomos criados numa família de educadores. Kleiton é um cara com pós graduação na França e mestrado em Música Eletroacústica. Eu digo que sou apenas um discípulo dele. No meio de tanta correria e realizações artísticas – e dando continuidade à nossa tradição familiar – inventamos Letra & Música, um curso livre sobre o processo de criação de música popular, com a intenção de dividir com os jovens um pouco dos segredos da nossa atividade profissional.

Autorretrato e Letra & Música são trabalhos marcados pelos símbolos da amizade e do prazer de compartilhar coisas com os outros. Entusiasmados com nossos projetos, o Sistema Globo de Rádio, a TV Globo e a Som Livre resolveram unir esforços. Lançaram uma campanha de mídia e estão promovendo ações concretas:

* Construindo o futuro – Montagem de oficinas musicais Letra & Música para jovens carentes, através do Criança Esperança, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte e Olinda.

* Valorizando o Passado – Sistema Globo de Rádio, Som Livre e K&K destinarão parte da venda dos CDs e DVDs ao Retiro dos Artistas.

Estou contente com o rumo e a dimensão que tudo isso está tomando. Não é apenas um novo disco. Estamos fazendo novos amigos e compartilhando o que se tem de melhor: coisas que a vida nos ensinou.