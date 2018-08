I

– Na minha home ou na sua?

– Sugiro um território neutro, pra variar um pouquinho. Um amigo meu tem um desktop desocupado aqui perto. Deixa eu dar uma busca nas imagens pra te mostrar. O papel de parede é lindo. Antes a gente podia saborear uma pasta, que tal?

– Outra? Já são 1651 pastas em Meus Documentos. Por favor, vê se muda o menu principal…

– Tá bom. O guiaderestaurantes.com.br indica lamejorpaella.es, barbecuehouse.com e royalfood.co.uk. O que a senhorita prefere?

– Clica no barbecue.

II

– Detesto ter de dizer isso, mas tem um restinho de pixel escorrendo no canto da sua boca. Disfarça e passa a borrachinha do photoshop.

– Ai que chato. Só agora, depois de baixar a sobremesa, é que você me avisa? Todo mundo deve ter reparado.

– Ué, tô vendo e tô avisando. Sabe, você fica linda com essa cara de quem perdeu laudas de dissertação acadêmica e não tinha backup. Te amo, sabia?

– Repete em caps lock.

– EU TE AMO. Tá bom assim ou quer que ligue as caixinhas de som?

– Grosso insensível. Será que pelo menos uma vez na vida você não poderia…

(cai a conexão)

III

– E aí, tudo bem com você?

– Acho que sim, mas reiniciei como arquivo recuperado. Vão ter que me renomear. É duro depender dos humanos.

– É, gente é bicho estranho. Não vejo sentido no que eles fazem lá fora. Acordam, passam o dia inteiro olhando pra gente, trabalham pra se sustentar, se sustentam comendo, comem geralmente coisas que fazem mal e devolvem tudo horas mais tarde – de um jeito que é melhor nem comentar. Dormem e no dia seguinte começa tudo outra vez.

– De fato, não tem sentido. Assim como não tem sentido eles fingirem que trabalham e ficarem vendo outros humanos nus. Se o chefe não estiver por perto, ficam horas e mais horas olhando essas coisas. Que graça que acham nisso, me diz?

– E eu sei lá… Na dúvida, acesse serhumano.com, pesquise em “Perguntas mais freqüentes” ou baixe em PDF o manual de instruções.

IV

– Ai, Jesus amado. Aquele menino de novo. Com o pacote de bolacha e o copão de coca.

– E pela cara, acordou agora. Deve estar com mais gás que o refrigerante. Aguenta que lá vem tiro, acabou de abrir o Counter Strike.

– Daqui a pouco chega o pai dele.

– É, o cibertrouxa. Se soubesse fuçar no histórico e descobrir o que sua abnegada esposa anda fazendo por aqui, com a webcam ligada…

– Além de corno, tem mau gosto. Reconfigurou a área de trabalho com cores cítricas e berrantes. A tela aqui tá parecendo um uniforme de gari da Vega Sopave. Será que não percebe que isso acaba com a vista dele?

– Vai ver que é por isso que não enxerga o que todo mundo sabe.

V

– Nariz entupido?

– É, acho que algum vírus me pegou de jeito. Se não melhorar, vão me botar na quarentena. Opa, abriram o Word. Quem será?

– Não tenho idéia. Só sei que me irrita profundamente esse cursor piscando o tempo todo pra você, como se estivesse disponível e desacompanhada. Falta de respeito. Vou arremessar esse sujeitinho na lixeira e vai ser agora!

– Calma aí, o cara trabalha no Office, tem influência.

– Ah é? Vai com ele, então.