Aconteceu em Aldershot

Em 9 de dezembro de 1961 – ainda desconhecidos e com Pete Best na bateria – os Beatles animaram um baile para apenas 18 pessoas no Balroom Palais, em Aldershot, Condado de Hampshire. Os poucos gatos pingados nem olhavam para o palco.

1.

– Conjuntinho fuleiro, heim? Pelo amor de Deus… Poxa, seria mais bonito assumir que a grana tá curta e adiar o baile.

– De acordo. Quinta categoria mesmo. Se não tem dinheiro, coloca aí uma vitrola e umas caixinhas de som que dava mais certo.

– Opa, olha essa mão boba, Jonathan!…

– Sorry.

– Deixa a pista encher mais, agora tem pouca gente dançando.

– Então quando encher o salão você deixa? Promete?

– Vou pensar, não fica me pressionando. Nem me apertando, please.

2.

Toca Little Richard, toca Little Richard, toca Little Richard!!!

– Nossa, mais um pouco e acho que vão linchar os caras.

– Olha, jogaram um copo no palco! Agora vai acabar o baile de uma vez.

– De onde são esses quatro?

– Parece que de Liverpool, mas não tenho certeza. Vi no cartaz, o nome é alguma coisa parecida com “besouro”. “Beettles”, se não me engano.

– É aquele negócio… hoje em dia qualquer um que arrume uma bateria de bumbo furado, um baixo de três cordas e uma guitarrinha de segunda mão monta uma banda. E dá nisso aí que a gente tá vendo.

– Caramba, quer parar com essa mão, fazendo o favor???

– Com a gente são… um, dois, três, quatro, cinco… dezoito! Você prometeu que liberava quando tivesse mais gente dançando.

– Tá. E dezoito pessoas pra você é salão cheio, né? Sobe essa mão que eu não quero ficar falada.

– É, hoje não é mesmo o meu dia. Uma merda de conjunto, baile vazio e você regulando uma passadinha de mão. O que mais falta dar errado?

– Não é sua noite e eu estou naqueles dias…

– Menstruada?

– Não. De TPM.